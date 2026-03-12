Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ini Bukti Ada Peningkatan Kinerja Wasit di Super League 2025-2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |01:05 WIB
Yoshimi Ogawa menegaskan ada peningkatan kinerja wasit di Super League 2025-2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

KETUA Komite Wasit dan Departemen Wasit PSSI, Yoshimi Ogawa, mengungkapkan adanya peningkatan kinerja wasit Super League 2025-2026. Berdasarkan data yang telah dihimpun, akurasi keputusan wasit mencapai 90 persen.

Kepemimpinan wasit masih menjadi sorotan dalam kompetisi sepakbola Indonesia, baik di kasta tertinggi maupun di level di bawahnya. Evaluasi terhadap kinerja pengadil lapangan terus dilakukan untuk menjaga kualitas pertandingan di kompetisi nasional.

1. Kinerja Wasit Jauh Lebih Baik ketimbang Sebelumnya

Yoshimi Ogawa menilai ada peningkatan kinerja wasit di Super League dan Championship 2025-2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Yoshimi Ogawa menyebut performa wasit yang bertugas di Super League dan Championship mengalami perkembangan positif. Pria asal Jepang itu menilai kualitas pengambilan keputusan para wasit saat ini semakin baik dibanding musim sebelumnya.

Ia memaparkan sejumlah data sebagai bukti peningkatan tersebut. Data tersebut disampaikan dalam acara media briefing yang dihadiri Okezone di GBK Arena, Senayan, Jakarta pada Selasa 10 Maret 2026.

“Kami menjalankan sejumlah inisiatif strategis untuk meningkatkan kualitas perwasitan, mulai dari penguatan sistem evaluasi, pengembangan jumlah, dan kualitas wasit di daerah, hingga pembinaan wasit futsal,” ujar Ogawa kepada awak media, termasuk Okezone

2. Indikator Penilaian Peningkatan Kinerja Wasit

Berdasarkan data yang ditampilkan, terdapat peningkatan akurasi keputusan wasit jika membandingkan kompetisi Liga 1 2024-2025 dengan Super League 2025-2026. Indikator tersebut dilihat dari jumlah Key Match Incident (KMI) yang dievaluasi sepanjang musim.

Pada periode pekan 1 hingga 23 Liga 1 2024-2025, tercatat ada 183 KMI dari total 207 pertandingan yang dianalisis. Dari jumlah tersebut, 161 keputusan atau sekitar 88 persen dinilai tepat oleh tim evaluasi.

 

