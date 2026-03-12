Duel Panas Borneo FC vs Persib Bandung, Nadeo Argawinata Bicara Mentalitas

KIPER Borneo FC, Nadeo Argawinata, menatap antusias laga panas Borneo FC vs Persib Bandung dalam lanjutan Super League 2025-2026 yang akan tersaji akhir pekan ini. Dia pun bicara soal mentalitas yang perlu dipersiapkan jelang laga tersebut.

Nadeo menyadari Borneo FC akan mendapat ujian yang tidak mudah saat menjamu Persib Bandung. Menurutnya, mentalitas menjadi penentu tim untuk dapat memenangkan laga.

1. Duel Panas yang Tertunda

Pertemuan Borneo FC vs Persib Bandung sejatinya akan digelar pada Senin, 16 Februari 2026. Namun, laga pekan ke-21 Super League 2025-2026 itu harus ditunda karena jadwal padat yang dihadapi Persib Bandung kala itu.

Persib diketahui masih berjuang di AFC Champions League 2 2025-2026 pada Februari 2026. Alhasil, laga melawan Borneo FC akhirnya dapat jadwal baru karena akan dimainkan di Stadion Segiri Samarinda, pada Minggu 15 Maret 2026 pukul 20.30 WIB.