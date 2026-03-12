Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Duel Panas Borneo FC vs Persib Bandung, Nadeo Argawinata Bicara Mentalitas

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |14:56 WIB
Duel Panas Borneo FC vs Persib Bandung, Nadeo Argawinata Bicara Mentalitas
Nadeo Argawinata kala membela Borneo FC. (Foto: Borneo FC)
A
A
A

KIPER Borneo FC, Nadeo Argawinata, menatap antusias laga panas Borneo FC vs Persib Bandung dalam lanjutan Super League 2025-2026 yang akan tersaji akhir pekan ini. Dia pun bicara soal mentalitas yang perlu dipersiapkan jelang laga tersebut.

Nadeo menyadari Borneo FC akan mendapat ujian yang tidak mudah saat menjamu Persib Bandung. Menurutnya, mentalitas menjadi penentu tim untuk dapat memenangkan laga.

John Herdman Panggil Nadeo Argawinata ke Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026?

1. Duel Panas yang Tertunda

Pertemuan Borneo FC vs Persib Bandung sejatinya akan digelar pada Senin, 16 Februari 2026. Namun, laga pekan ke-21 Super League 2025-2026 itu harus ditunda karena jadwal padat yang dihadapi Persib Bandung kala itu.

Persib diketahui masih berjuang di AFC Champions League 2 2025-2026 pada Februari 2026. Alhasil, laga melawan Borneo FC akhirnya dapat jadwal baru karena akan dimainkan di Stadion Segiri Samarinda, pada Minggu 15 Maret 2026 pukul 20.30 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/49/3206278/beckkham_putra_siap_tempur_di_laga_borneo_fc_vs_persib_bandung_persibcoid-hf9y_large.jpg
Jelang Borneo FC vs Persib Bandung, Beckham Putra: Kepercayaan Diri Kami Sedang Tinggi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/49/3206264/yoshimi_ogawa_menegaskan_ada_peningkatan_kinerja_wasit_di_super_league_2025_2026_okezone-yx06_large.jpg
Ini Bukti Ada Peningkatan Kinerja Wasit di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/49/3206251/persija_jakarta_berambisi_juara_super_league_2025_2026_okezone-wdos_large.jpg
Tertinggal 6 Poin dari Persib Bandung, Persija Jakarta Belum Menyerah Kejar Trofi Super League 2025-2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/49/3206370/persija_jakarta_mulai_susun_kerangkat_tim_untuk_musim_depan-bAyl_large.jpeg
Persija Jakarta Mulai Susun Kerangka Tim Musim Depan, Rombak Legiun Asing?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/12/11/1685993/hasil-liga-champions-real-madrid-hancurkan-man-city-psg-pesta-gol-ke-gawang-chelsea-cmj.webp
Hasil Liga Champions: Real Madrid Hancurkan Man City, PSG Pesta Gol ke Gawang Chelsea
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/pelatih_dewa_united_jan_olde_riekerink.jpg
Jan Olde Riekerink Bawa-Bawa Liverpool jelang Dewa United vs Manila Digger
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement