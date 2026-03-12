Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tertinggal 6 Poin dari Persib Bandung, Persija Jakarta Belum Menyerah Kejar Trofi Super League 2025-2026!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |00:05 WIB
Mohamad Prapanca (kiri) dan Bambang Pamungkas (kanan) masih yakin Persija Jakarta juara Super League 2025-2026. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
Mohamad Prapanca (kiri) dan Bambang Pamungkas (kanan) masih yakin Persija Jakarta juara Super League 2025-2026. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
PERSIJA Jakarta menolak menyerah dalam perebutan gelar juara Super League 2025-2026. Skuad berjuluk Macan Kemayoran itu percaya peluang merebut mahkota juara masih terbuka, dengan catatan harus tampil sempurna di 10 pertandingan sisa. 

Persija Jakarta saat ini menempati urutan ketiga klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan koleksi 51 poin. Skuad polesan Mauricio Souza itu terpaut enam angka dari Persib Bandung yang memuncaki klasemen, dan dua angka dari Borneo FC di urutan kedua.

1. Persija Jakarta Menolak Kibarkan Bendera Putih

Mohamad Prapanca (kiri) dan Bambang Pamungkas (tengah) optimistis Persija Jakarta juara Super League 2025-2026. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
Mohamad Prapanca (kiri) dan Bambang Pamungkas (tengah) optimistis Persija Jakarta juara Super League 2025-2026. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

Selisih enam poin dengan Persib Bandung cukup jauh, mengingat kompetisi tinggal menyisakan 10 laga. Meski demikian, Persija Jakarta menolak mengibarkan bendera putih. 

Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, mengatakan peluang untuk juara masih terbuka. Syaratnya, Macan Kemayoran tidak boleh terpeleset dalam 10 pertandingan sisa.

"Tentunya kita masih punya chance untuk bisa duduk di peringkat pertama. Mudah-mudahan, aamiin, aamiin. Dan tentunya ini enggak boleh kepeleset sedikit di sisa pertandingan," kata Mohamad Prapanca dalam Ngopi Bareng Persija di Persija Galeri Jakarta.

"Saya udah bilang berkali-kali sama Sport Director (Bambang Pamungkas), Pak Manajer (Ardhi Tjahjoko), dan pelatih, dan terutama beberapa pemain agar tetap fokus untuk bisa menyelesaikan musim ini dengan baik. Dan kita berharap sekali mudah-mudahan kita bisa punya kesempatan untuk di pimpinan klasemen sampai akhir musim gitu," tambah Mohamad Prapanca.

 

Halaman:
1 2
      
