HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Sumbang Pemain Terbanyak ke Timnas Indonesia, Mohamad Prapanca: Rekrutmen Kami Bagus

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |17:02 WIB
Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, angkat bicara terkait enam pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026 (Foto: X/@Persija_Jkt)
JAKARTA – Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, angkat bicara terkait enam pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. Ia menilai itu tak terlepas dari perekrutan yang bagus.

Persija menjadi klub penyumbang pemain terbanyak ke Timnas Indonesia untuk ajang FIFA Series 2026. Total ada enam pemain Macan Kemayoran yang dipanggil oleh pelatih John Herdman. 

Keenam pemain itu adalah Rizky Ridho, Jordi Amat, Dony Tri Pamungkas, Fajar Fathurrahman, Witan Sulaeman, dan Mauro Zijlstra. Meski keenamnya belum tentu masuk skuad final, tapi hal tersebut mempertegas posisi Persija sebagai pemasok utama pemain ke Timnas Indonesia. 

1. Kerja Cerdas

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hadir di sesi latihan Persija Jakarta (Foto: Okezone/Andika)
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hadir di sesi latihan Persija Jakarta (Foto: Okezone/Andika)

Prapanca mengaku bangga dengan capaian Persija yang sukses menjadi pemasok utama pemain ke Timnas Indonesia. Menurutnya, itu tak luput dari kerja cerdas manajemen klub dalam perekrutan pemain. 

"Ada dua hal yang saya sampaikan. Satu, kebenaran rekrutmennya bagus. Ya kan? Pas putaran kedua rekrutmennya bagus. Begitu di-observe sama Timnas Indonesia, terpilih. Nah itu kan kebetulan saja, jalan Tuhan," kata Prapanca dalam acara Ngopi Bareng Persija, dikutip Rabu (11/3/2026). 

Persija tak hanya menyumbang banyak pemain ke Timnas Indonesia level senior. Melainkan, juara Liga Indonesia 2018 itu juga banyak menyumbang pemain ke kelompok umur. 

Macan Kemayoran menyumbang lima pemain ke Timnas Indonesia U-20, yakni Ahmad Mujadid, Theodore Evan Leeming, Fabio Azkairawan, Ibrah Ohorella, dan Radityo Raharjo. Kemudian tiga pemain dipanggil ke Timnas Indonesia U-17, yakni Abdillah Ishak, Ridho, dan Peres Akwila Tjoe. 

Artinya, total ada 14 pemain yang dipercaya membela Timnas Indonesia. Persija pun semakin menegaskan statusnya sebagai distributor penting untuk Skuad Garuda.

 

