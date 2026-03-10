Marcos Reina Minta Persik Kediri Segera Bangkit Usai Takluk di Markas Persib Bandung

BANDUNG – Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, menegaskan agar anak asuhnya tidak terpuruk dalam kesedihan setelah menelan kekalahan pahit dari Persib Bandung. Reina mengingatkan hasil minor ini harus dijadikan bahan evaluasi mendalam sekaligus pelajaran berharga untuk menghadapi laga-laga krusial di depan mata.

Persik Kediri harus mengakui keunggulan telak Persib Bandung dengan skor 0-3 dalam lanjutan Super League 2025-2026. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Senin 9 Maret 2026 malam WIB.

1. Petaka Penalti

Bertindak sebagai tim tamu, Macan Putih –julukan Persik Kediri– tampak kewalahan meredam skema ofensif yang diperagakan Persib Bandung. Alhasil, tiga gol kemenangan tuan rumah tercipta melalui eksekusi penalti Thom Haye pada menit ke-24, serta brace dari Andrew Jung yang dicetak pada menit ke-40 (penalti) dan ke-54.

Usai laga, Reina mengakui bahwa timnya merasa kecewa karena gagal membawa pulang poin dari Bandung. Meski demikian, pelatih asal Spanyol itu menekankan bahwa hasil ini tidak boleh merusak mentalitas para pemain dalam menatap sisa kompetisi musim ini.

Persib Bandung vs Persik Kediri. (Foto: Instagram/persib)

"Kita harus belajar dari pertandingan ini. Kita memiliki pertandingan penting di depan. Kita harus memastikan ini tidak terjadi lagi di pertandingan berikutnya," kata Reina dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (iLeague), Selasa (10/3/2026).

2. Evaluasi Kesalahan Krusial Lini Belakang

Lebih lanjut, Reina memaparkan faktor utama yang menyebabkan kekalahan Macan Putih dari Maung Bandung –julukan Persib. Ia mengakui bahwa skuat asuhan Bojan Hodak bermain jauh lebih berani dan efektif dalam memanfaatkan setiap peluang ketimbang anak asuhnya sendiri.