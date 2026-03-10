Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Marcos Reina Minta Persik Kediri Segera Bangkit Usai Takluk di Markas Persib Bandung

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |20:44 WIB
Marcos Reina Minta Persik Kediri Segera Bangkit Usai Takluk di Markas Persib Bandung
Suasana laga Persib Bandung vs Persik Kediri di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persikfcofficial)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, menegaskan agar anak asuhnya tidak terpuruk dalam kesedihan setelah menelan kekalahan pahit dari Persib Bandung. Reina mengingatkan hasil minor ini harus dijadikan bahan evaluasi mendalam sekaligus pelajaran berharga untuk menghadapi laga-laga krusial di depan mata.

Persik Kediri harus mengakui keunggulan telak Persib Bandung dengan skor 0-3 dalam lanjutan Super League 2025-2026. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Senin 9 Maret 2026 malam WIB.

1. Petaka Penalti

Bertindak sebagai tim tamu, Macan Putih –julukan Persik Kediri– tampak kewalahan meredam skema ofensif yang diperagakan Persib Bandung. Alhasil, tiga gol kemenangan tuan rumah tercipta melalui eksekusi penalti Thom Haye pada menit ke-24, serta brace dari Andrew Jung yang dicetak pada menit ke-40 (penalti) dan ke-54.

Usai laga, Reina mengakui bahwa timnya merasa kecewa karena gagal membawa pulang poin dari Bandung. Meski demikian, pelatih asal Spanyol itu menekankan bahwa hasil ini tidak boleh merusak mentalitas para pemain dalam menatap sisa kompetisi musim ini.

Persib Bandung vs Persik Kediri. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung vs Persik Kediri. (Foto: Instagram/persib)

"Kita harus belajar dari pertandingan ini. Kita memiliki pertandingan penting di depan. Kita harus memastikan ini tidak terjadi lagi di pertandingan berikutnya," kata Reina dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (iLeague), Selasa (10/3/2026).

2. Evaluasi Kesalahan Krusial Lini Belakang

Lebih lanjut, Reina memaparkan faktor utama yang menyebabkan kekalahan Macan Putih dari Maung Bandung –julukan Persib. Ia mengakui bahwa skuat asuhan Bojan Hodak bermain jauh lebih berani dan efektif dalam memanfaatkan setiap peluang ketimbang anak asuhnya sendiri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/49/3206005/bojan_hodak_mengungkap_kunci_sukses_persib_bandung_melumat_persik_kediri_3_0_di_super_league_2025_2026-vyHw_large.jpg
Bojan Hodak Ungkap Kunci Sukses Persib Bandung Lumat Persik Kediri 3-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/49/3205868/pssi_lewat_sekretaris_jenderal_yunus_nusi_menanggapi_insiden_intimidasi_yang_menimpa_wartawan_di_laga_malut_united_vs_psm_makassar_di_super_league_2025_2026-JeHF_large.JPG
Tanggapan PSSI soal Intimidasi Wartawan di Laga Malut United vs PSM Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/49/3205982/psbs_biak_vs_semen_padang-qWdz_large.jpg
Hasil PSBS Biak vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Debut Manis Imran Nahumarury, Kabau Sirah Menang 2-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/49/3205980/persib_bandung_vs_persik_kediri-iycs_large.jpg
Hasil Persib Bandung vs Persik Kediri di Super League 2025-2026: Pangeran Biru Menang 3-0
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/03/09/51/1685069/daftar-juara-all-england-2026-indonesia-tanpa-gelar-taiwan-bikin-kejutan-vqr.jpg
Daftar Juara All England 2026: Indonesia Tanpa Gelar, Taiwan Bikin Kejutan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/striker_timnas_indonesia_u_22_hokky_caraka.jpg
Hokky Caraka Kantongi Rumus Curi Perhatian John Herdman di Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement