Bojan Hodak Ungkap Kunci Sukses Persib Bandung Lumat Persik Kediri 3-0

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkap kunci sukses timnya melumat Persik Kediri 3-0 di pekan ke-25 Super League 2025-2026. Ia menyinggung soal personel kunci di kubu lawan yang absen.

Persib menang telak 3-0 saat menjamu Persik di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Senin 9 Maret 2026 malam WIB. Tiga gol kemenangan dicetak Thom Haye (24’ P), dan brace Andrew Jung (40’ P, 53’).

1. Tidak Mudah

Meski menang meyakinkan, Hodak mengatakan kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Tapi ia bersyukur karena Persib berhasil memaksimalkan celah yang ada pada lini pertahanan skuad Macan Putih.

“Pertandingan yang sulit. Mereka tim yang bagus dan bertahan dengan baik,” kata Hodak, dilansir dari laman resmi Persib, Selasa (10/3/2026).

“Tapi saya pikir mereka kehilangan beberapa pemain di pertahanan yang berhasil kami manfaatkan," sambung pria asal Kroasia itu.

Hodak sempat menyoroti sedikit penurunan konsentrasi di menit-menit akhir pertandingan. Hal ini terlihat saat Persik hampir memperkecil ketertinggalan melalui peluang yang membentur tiang gawang.

“Kami menciptakan beberapa peluang lagi. Mereka sempat punya satu peluang yang mengenai tiang di menit terakhir saat skor sudah 3-0. Mungkin konsentrasi pemain sedikit menurun, tapi terlepas dari itu, saya senang dengan permainan tim hari ini," tutur Hodak.