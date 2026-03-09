Hasil Persib Bandung vs Persik Kediri di Babak Pertama: Dua Penalti Bawa Maung Bandung Unggul 2-0

BANDUNG – Dominasi Persib Bandung terpampang nyata saat menjamu Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3/2026) malam WIB. Skuad asuhan Bojan Hodak sukses mengamankan keunggulan dua gol tanpa balas di paruh pertama berkat ketenangan para eksekutor titik putih mereka dalam memanfaatkan peluang.

Ya, Persib mendapatkan dua hadiah penalti. Thom Haye sebagai penendang penalti pertama mencetak gol di menit 24. Sementara gol penalti kedua dicetak oleh Andrew Jung di menit ke-40.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung dan Persik menampilkan tempo tinggi sejak menit awal laga. Hal itu ditandai kedua tim langsung saling serang di menit awal laga.

Pada menit ke-5, Persib memberikan ancaman lewat sundulan Berguinho. Sayangnya, sundulan pemain itu masih lemah dan dapat diamankan oleh Léo Navacchio.

Skuad Maung Bandung –julukan Persib– berhasil unggul lebih dahulu atas Persik pada menit ke-23. Kepastian itu didapat setelah Thom Haye tampil cukup tenang mengeksekusi penalti.

Persib Bandung vs Persik Kediri. (Foto: Instagram/persib)

Semenjak tertinggal, Persik berusaha menekan Persib. Namun, upaya mereka tidak mudah karena tim asuhan Bojan Hodak bermain cukup solid di lini pertahanan.

Persib berhasil menggandakan keunggulannya atas Skuad Macan Putih –julukan Persik. Kali ini Andrew Jung mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-39 setelah berhasil mengeksekusi penalti kedua bagi tuan rumah.