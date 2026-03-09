Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bobotoh Cantik Rida Laily Prediksi Persib Bandung Hajar Persik Kediri 2-0

Agi Ilman , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |18:07 WIB
Bobotoh Cantik Rida Laily Prediksi Persib Bandung Hajar Persik Kediri 2-0
Persib Bandung diprediksi menang 2-0 atas Persik Kediri (Foto: Dok. Pribadi)
A
A
A

BOBOTOH cantik bernama Rida Laily Zikria optimistis Persib Bandung bisa menghajar Persik Kediri dalam pekan ke-26 Super League 2025-2026. Ia bahkan memprediksi tim kesayangannya menang 2-0!

Duel Persib Bandung vs Persik Kediri itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat. Kick off dijadwalkan Senin (9/3/2026) pukul 20.30 WIB.

1. Ideal

Ramon Tanque (kiri) bersama Saddil Ramdani. (Foto: Instagram/persib)

Rida melihat kondisi skuad Persib saat ini cukup ideal untuk menghadapi pertandingan penting tersebut. Hampir seluruh pemain inti sudah kembali siap tampil, setelah sebelumnya beberapa pemain sempat mengalami cedera.

Tak lupa, hadirnya Bobotoh di Stadion GBLA bakal menjadi suntikan semangat tambahan bagi anak asuh pelatih Bojan Hodak. Dukungan langsung dari tribun diyakini dapat meningkatkan motivasi pemain untuk tampil maksimal sepanjang pertandingan.

“Kalau melihat kondisi tim sekarang, saya optimistis Persib bisa menang. Pemain yang sebelumnya cedera sudah pulih, dan tidak ada juga yang terkena akumulasi kartu. Jadi kekuatan tim cukup lengkap,” ujar Rida, Senin (9/3/2026).

“Pastinya pemain Persib akan bermain lebih ngotot. Setelah kemarin gagal menang saat melawan Persebaya, sekarang harus bisa meraih tiga poin di kandang,” kata perempuan berusia 28 tahun itu.

2. Poin Penting

Rida menilai tambahan poin penuh sangat penting bagi Persib untuk menjaga posisi di puncak klasemen sekaligus memperbesar peluang meraih gelar juara musim ini. Ia berharap tim kebanggaan bobotoh itu mampu mencetak sejarah baru dengan meraih gelar juara untuk ketiga kalinya secara beruntun.

“Targetnya tentu ingin hattrick juara. Semoga Persib bisa terus konsisten sampai akhir musim,” ungkapnya.

Meski optimistis, Rida tetap mengingatkan agar para pemain Persib tidak meremehkan kekuatan Persik. Menurutnya, tim lawan juga memiliki sejumlah pemain berkualitas yang bisa memberikan kejutan.

Perempuan asal Tasikmalaya itu mencontohkan keberadaan beberapa mantan pemain Persib yang kini memperkuat Persik, seperti Ezra Walian dan Yandi Sofyan. berharap lini depan Persib bisa tampil lebih tajam dalam pertandingan tersebut, terkhusus Sergio Castel.

 

