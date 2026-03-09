Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Persik Kediri di Super League 2025-2026 Malam Ini: Thom Haye Ingin 3 Poin!

BANDUNG – Jadwal siaran langsung Persib Bandung vs Persik Kediri di Super League 2025-2026 malam ini sudah diketahui. Thom Haye ingin timnya meraih tiga poin di laga ini!

Laga Persib Bandung vs Persik Kediri akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat. Duel dijadwalkan berlangsung Senin (9/3/2026) pukul 20.30 WIB.

Partai tersebut menjadi krusial bagi Persib yang ingin menjaga jarak dengan Persija Jakarta di klasemen sementara. Saat ini, Maung Bandung unggul tiga angka atas Macan Kemayoran yang duduk di posisi kedua dengan koleksi 51 poin dari 24 laga.

1. Hasil Maksimal

Tak hanya soal itu, Haye juga ingin timnya meraih hasil maksimal usai ditahan imbang Persik 1-1 di pertemuan pertama. Mantan gelandang SC Heerenveen itu yakin, Persib dalam momentum apik untuk mengantungi tiga poin.

“Kami melewati pertandingan tandang (di Kediri) yang berat di pertemuan pertama, di mana pada akhirnya kami bisa meraih satu poin di sana. Jadi, kami mencoba mengambil hal yang positif dari pertandingan itu,” kata Haye dilansir dari laman resmi Persib, Senin (9/3/2026).

“Kami kini punya periode yang bagus untuk melakukan persiapan. Apalagi ini adalah pertandingan kandang dan seluruh pemain di dalam tim sangat antusias menatap ke depan untuk pertandingan ini,” sambung pemain berusia 31 tahun itu.