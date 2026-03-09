Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Persik Kediri di Super League 2025-2026 Malam Ini: Thom Haye Ingin 3 Poin!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |13:07 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Persik Kediri di Super League 2025-2026 Malam Ini: Thom Haye Ingin 3 Poin!
Simak jadwal siaran langsung Persib Bandung vs Persik Kediri di Super League 2025-2026 malam ini (Foto: Instagram/@persib)
A
A
A

BANDUNG – Jadwal siaran langsung Persib Bandung vs Persik Kediri di Super League 2025-2026 malam ini sudah diketahui. Thom Haye ingin timnya meraih tiga poin di laga ini!

Laga Persib Bandung vs Persik Kediri akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat. Duel dijadwalkan berlangsung Senin (9/3/2026) pukul 20.30 WIB.

Ramon Tanque. (Foto: Instagram/persib)

Partai tersebut menjadi krusial bagi Persib yang ingin menjaga jarak dengan Persija Jakarta di klasemen sementara. Saat ini, Maung Bandung unggul tiga angka atas Macan Kemayoran yang duduk di posisi kedua dengan koleksi 51 poin dari 24 laga.

1. Hasil Maksimal

Tak hanya soal itu, Haye juga ingin timnya meraih hasil maksimal usai ditahan imbang Persik 1-1 di pertemuan pertama. Mantan gelandang SC Heerenveen itu yakin, Persib dalam momentum apik untuk mengantungi tiga poin.

“Kami melewati pertandingan tandang (di Kediri) yang berat di pertemuan pertama, di mana pada akhirnya kami bisa meraih satu poin di sana. Jadi, kami mencoba mengambil hal yang positif dari pertandingan itu,” kata Haye dilansir dari laman resmi Persib, Senin (9/3/2026).

“Kami kini punya periode yang bagus untuk melakukan persiapan. Apalagi ini adalah pertandingan kandang dan seluruh pemain di dalam tim sangat antusias menatap ke depan untuk pertandingan ini,” sambung pemain berusia 31 tahun itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/49/3205687/rizky_ridho-Zf7E_large.jpg
Statistik Berbicara: Rizky Ridho Jadi Raja Operan Pemain Lokal di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/49/3205683/bernardo_tavares-yg6S_large.jpg
Persebaya Surabaya Dipermalukan Borneo FC, Bernardo Tavares Janji Bakal Evaluasi Total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/49/3205670/beckham_putra_bersama_febri_hariyadi-pZEB_large.jpg
Febri Hariyadi Harus Menepi hingga Akhir Musim, Beckham Putra Beri Dukungan Moril
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/49/3205713/bruno_moreira_ingin_persebaya_surabaya_bangkit_setelah_dihajar_borneo_fc_5_1-C3Ll_large.jpg
Persebaya Surabaya Dibantai Borneo FC 5-1, Bruno Moreira: Kami Harus Bangkit!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/03/09/50/1684909/ibf-cabut-status-perbutan-juara-dunia-jelang-duel-jai-opetaia-vs-brandon-glanton-trc.jpg
IBF Cabut Status Perbutan Juara Dunia Jelang Duel Jai Opetaia vs Brandon Glanton
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/03/06/bintang_persik_kediri_ezra_walian.jpg
Ezra Walian Masuk Skuad Sementara Timnas Indonesia, Warganet Langsung Heboh
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement