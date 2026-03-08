Persebaya Surabaya Dibantai Borneo FC 5-1, Bruno Moreira: Kami Harus Bangkit!

PEMAIN Persebaya Surabaya Bruno Moreira menyatakan timnya tidak berlarut dengan kesedihan setelah kalah 1-5 dari Borneo FC dalam lanjutan pekan ke-25 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu 7 Maret 2026 malam WIB. Pemain Persebaya Surabaya Bruno Moreira memahami betapa berat hasil yang harus diterima skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya.

"Pertandingan ini jelas bukan laga yang biasa bagi Persebaya. Kami tentu tidak menyangka harus kebobolan hingga lima gol dan hanya mampu membalas satu," kata Bruno Moreira, Okezone mengutip dari laman Persebaya Surabaya, Minggu (8/3/2026).

Persebaya Surabaya dihajar Borneo FC 5-1. (Foto: Persebaya.id)

"Namun, pertandingan sudah selesai dan kami harus menerima hasil tersebut," lanjut pesepakbola asal Brasil ini.

1. Persebaya Surabaya Wajib Berbenah

Bruno Moreira mengatakan Persebaya Surabaya tidak boleh berlarut dengan kekalahan telak tersebut karena perjalanan masih panjang. Karena itu, Persebaya Surabaya harus segera berbenah diri.

"Sekarang bukan waktunya untuk terus menyesali hasil. Dalam sepakbola, ada kalanya tim meraih kemenangan, dan ada kalanya harus menelan kekalahan," ucap pesepakbola 26 tahun ini.

"Kami berada di sisi yang kalah, dan tentu semua pemain sangat kecewa dengan situasi ini," sambung mantan pemain Ansan Greeners ini.