Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Exco PSSI Soroti Kasus Rasisme di Laga Persebaya Surabaya vs Persib Bandung

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |20:09 WIB
Exco PSSI Soroti Kasus Rasisme di Laga Persebaya Surabaya vs Persib Bandung
Exco PSSI, Arya Sinulingga, menyoroti kasus rasisme di laga Persebaya Surabaya vs Persib Bandung (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Arya Sinulingga, menanggapi kasus rasisme yang terjadi usai laga Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Super League 2025-2026. Ia sungguh menyayangkan aksi tersebut.

Laga Persebaya Surabaya vs Persib Bandung yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Kota Surabaya, Senin 2 Maret 2026 malam WIB, berakhir imbang 2-2. Selayaknya pertandingan besar, duel kesebelasan berjalan begitu sengit dan panas.

1. Sasaran Rasisme

Momen Ho Tan Tai berduel dengan Mikael Tata

Lalu, sempat terjadi juga gesekan antara Mikael Alfredo Tata dan Kakang Rudianto. Sayangnya, duel kedua pemain ditanggapi negatif oleh suporter.

Dua pemain muda Timnas Indonesia itu menjadi korban rasisme di media sosial. Diduga, Kakang dan Mikael mendapat serangan rasisme dari oknum suporter masing-masing kedua kesebelasan.

2. Sedih

Menanggapi isu tersebut, Arya mengaku sedih. Menurutnya, sepakbola seharusnya menjadi tempat untuk melawan segala bentuk tindakan rasis. Namun sayangnya, sebagian suporter Indonesia masih cukup mudah melakukan ujaran kebencian tersebut. 

“Itu yang kami cukup sedih. Sebenarnya di dunia sepakbola fair play-nya kuat. Sepakbola itu fair play. Dan, anti-rasisme itu sudah jadi gerakan di sepakbola. Jadi, kenapa terlalu gampang tangan untuk menulis ataupun omongan terlalu gampang untuk rasis,” kata Arya, dikutip Sabtu (7/3/2026). 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/49/3205590/borneo_fc_tetap_optimistis_menghadapi_persebaya_surabaya_meski_waktu_persiapan_sangat_mepet-V1od_large.jpg
Persiapan Mepet, Borneo FC Tetap Optimistis Hadapi Persebaya Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/49/3205579/pelatih_persebaya_surabaya_bernardo_tavares_mengusung_misi_ambisius_jelang_laga_kontra_borneo_fc_di_pekan_ke_25_super_league_2025_2026-lhnU_large.jpg
Borneo FC vs Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares Ingin Putus Rekor Tak Pernah Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/49/3205554/persijap_jepara_vs_persis_solo-REr8_large.jpg
Buntut Kericuhan Derby Jateng, PSSI Ancam Perpanjang Larangan Suporter Tandang Musim Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/49/3205545/arya_sinulingga-TBjg_large.jpeg
Kecam Kerusuhan Suporter di Laga Persijap Jepara vs Persis Solo, PSSI: Seolah Lupa Perihnya Tragedi Kanjuruhan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/06/11/1684149/genap-4-tahun-seejontor-fc-gelar-charity-dan-pertandingan-di-gbk-tly.webp
Genap 4 Tahun, Seejontor FC Gelar Charity dan Pertandingan di GBK
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/24/kapten_persebaya_surabaya_bruno_moreira.jpg
Link Live Streaming Borneo FC Vs Persebaya di Super League Malam Ini, Klik di Sini!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement