Persiapan Mepet, Borneo FC Tetap Optimistis Hadapi Persebaya Surabaya

SAMARINDA – Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, tetap optimistis jelang laga kontra Persebaya Surabaya di pekan ke-25 Super League 2025-2026. Ia sudah menerapkan program latihan khusus di tengah masa persiapan yang mepet.

Borneo FC akan berhadapan dengan Persebaya Surabaya di pekan ke-25 Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Sabtu (7/3/2026) pukul 20.30 WIB.

1. Tak Ideal

Situasi tak ideal dihadapi oleh Pesut Etam yang hanya memiliki waktu istirahat singkat setelah menjalani pertandingan sebelumnya. Mereka harus bersusah payah menahan imbang Persija Jakarta (2-2) di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Selasa 3 Maret 2026 malam WIB.

Kondisi ini membuat staf pelatih harus mengatur program latihan secara efektif agar kondisi pemain tetap terjaga. Lefundes mengakui waktu persiapan yang dimiliki timnya cukup terbatas. Namun, ia memastikan tim telah menyusun program khusus untuk mempercepat proses pemulihan pemain.

“Persiapan kami sangat pendek karena jeda pertandingan hanya dua sampai tiga hari. Jadi yang paling penting adalah bagaimana pemain bisa melakukan pemulihan secepat mungkin,” kata Lefundes dinukil dari laman resmi iLeague, Sabtu (7/3/2026).

Menurut pria asal Brasil itu, menjaga kondisi fisik para pemain menjadi prioritas utama dalam situasi seperti ini. Hal itu penting agar tim tetap mampu tampil maksimal meski harus menghadapi jadwal pertandingan yang padat.

Selain fokus pada pemulihan, tim pelatih juga melakukan sejumlah penyesuaian dalam pendekatan taktik. Langkah tersebut dilakukan agar Borneo FC tetap siap menghadapi Bajul Ijo dengan strategi yang tepat.