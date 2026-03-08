Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Malut United Kecolongan hingga Gagal Menang atas PSM Makassar di Super League 2025-2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |18:05 WIB
Malut United gagal menang atas PSM Makassar di Super League 2025-2026. (Foto: Media Malut United)
Malut United gagal menang atas PSM Makassar di Super League 2025-2026. (Foto: Media Malut United)
ASISTEN pelatih Malut United, Ricardo Salampessy, mengatakan masih banyak celah di lini pertahanan timnya. Akibatnya, Malut United gagal mengalahkan PSM Makassar meski sempat unggul 3-1 di lanjutan pekan ke-25 Super League 2025-2026 yang berlangsung Stadion Gelora Kie Raha, Ternate pada Sabtu, 7 Maret 2026 malam WIB.

“Banyak hal yang menjadi catatan terutama dari sisi pertahanan. Kami terlalu mudah kebobolan dan hal ini akan menjadi catatan kami untuk perjalanan tim yang lebih baik ke depan,” kata Ricardo Salampessy, dalam sesi konferensi pers usai laga

1. Malut United Sempat Unggul 3-1 atas PSM Makassar

Malut United vs PSM Makassar di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psm_makassar)

Sempat tertinggal lebih dulu di babak pertama melalui gol bunuh diri Yakob Sayuri pada menit ke-37, Laskar Kie Raha -julukan Malut United- mampu berbalik unggul di awal babak kedua usai David Da Silva (48’) dan Tyronne del Pino (54’) menyarangkan bola ke gawang Hilman Syah.

David Da Silva kembali mencetak gol pada menit ke-66 sekaligus menjadi catatan ke-15 ia musim ini. Namun, PSM Makassar mampu kembali menyamakan kedudukan melalui gol Savio Figueiredo (70’) dan Jacques Medina (87’).

Laskar Kie Raha tampil dominan dengan mencatatkan 71 persen penguasaan bola. Total 13 tembakan dilepaskan dengan 8 di antaranya tepat mengenai sasaran.  Di sisi lain, PSM Makassar yang hanya menguasai 29 persen bola mampu membuat 3 gol dari total 9 tembakan.

“Kami mendapatkan momentum untuk unggul di babak kedua. Sayangnya, kami tak bisa mempertahankannya," kata Ricardo Salampessy.

"Harus diakui bahwa lini pertahanan menjadi titik lemah kami malam ini yang biasanya tampil solid. Kami membuang kesempatan untuk memenangkan pertandingan,” lanjut mantan pemain Timnas Indonesia ini.

 

