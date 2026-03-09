Statistik Berbicara: Rizky Ridho Jadi Raja Operan Pemain Lokal di Super League 2025-2026

JAKARTA – Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, membuktikan kematangannya sebagai bek modern dengan mencatatkan diri sebagai pemain lokal dengan jumlah umpan sukses terbanyak di Super League 2025-2026. Performa impresif ini menjadi bukti nyata Ridho tidak hanya piawai dalam memutus serangan lawan, tetapi juga menjadi motor utama dalam memulai skema permainan dari lini belakang Macan Kemayoran.

Berdasarkan data i.League, pemain berposisi bek itu mencatatkan umpan sukses 1.155 kali dari 1.263 percobaan. Catatan itu menempatinya berada di posisi ketiga pemain yang mencatatkan umpan sukses di kompetisi kasta teratas di tanah air sampai dengan pekan ke-24.

Posisi pertama ditempati gelandang PSIM Yogyakarta Ze Valente dengan 1.378 umpan. Di posisi kedua ada pemain Dewa United Alexis Messidoro dengan umpan 1.169 kali.

1. Kukuh di Belakang, Aktif Membantu Serangan

Jordi Amat dan Rizky Ridho

Selain itu, Rizky Ridho sejauh ini sudah mencatatkan 84 kali intersepsi dan 49 kali sapuan. Pemain itu juga mencatatkan 28 tekel dalam upaya menjaga lini pertahanan Skuad Macan Kemayoran—julukan Persija.

Mantan pemain Persebaya itu tidak hanya berkontribusi dalam menjaga lini pertahanan, tetapi juga kerap membantu lini serang. Sejauh ini dia sudah mencatatkan satu gol.