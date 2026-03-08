Elkan Baggott Dipanggil, Ini Daftar 27 Pemain Timnas Indonesia di FIFA Series 2026?

ELKAN Baggott dipanggil, ini daftar 27 pemain Timnas Indonesia di FIFA Series 2026? Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji mengonfirmasi bek Ipswich Town, Elkan Baggott, dipanggil memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 pada 27 dan 30 Maret 2026.

“Iya, Elkan dipanggil ke Timnas Indonesia (untuk FIFA Series 2026),” kata Sumardji kepada Okezone pada Sabtu, 6 Maret 2026.

Elkan Baggott comeback ke Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Jika Elkan Baggott benar bergabung, ini merupakan yang pertama bagi bek 196 sentimeter kembali membela Timnas Indonesia. Ia terakhir kali membela Timnas Indonesia pada Minggu, 28 Januari 2024, saat skuad Garuda kalah 0-4 dari Australia di 16 besar Piala Asia 2023.

Setelah itu, Elkan Baggott beberapa kali dipanggil ke Timnas Indonesia, namun enggan bergabung. Salah satu alasan Elkan Baggott tidak gabung Timnas Indonesia karena ingin fokus bersama sang klub.

1. John Herdman Diprediksi Panggil 27 Pemain

John Herdman diprediksi memanggil 27 pemain saat Timnas Indonesia turun di FIFA Series 2026 pada 27 dan 30 Maret 2026. Asumsi ini muncul karena tiga pelatih Timnas Indonesia sebelum John Herdman, yakni Simon McMenemy, Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert memanggil 27-28 pemain di laga debut memimpin skuad Garuda.

Simon McMenemy menyertakan 27 nama saat skuad Garuda menantang Myanmar pada 25 Maret 2019. Shin Tae-yong memanggil 28 pemain saat Timnas Indonesia menghadapi Oman pada Mei 2021.