HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Malut United vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Drama 6 Gol Berakhir Sama Kuat!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |21:05 WIB
Hasil Malut United vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Drama 6 Gol Berakhir Sama Kuat!
Laga Malut United vs PSM Makassar berakhir 3-3! (Foto: Instagram/@psm_makassar)
A
A
A

TERNATE – Hasil Malut United vs PSM Makassar di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, Sabtu (7/3/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-3!

Tiga gol Malut United dicetak oleh David da Silva (48’, 67’) dan Tyronne del Pino (53’). Sementara, tiga gol PSM dihasilkan bunuh diri Yance Sayuri (38’) dan upaya Savio Roberto (70’) serta Jacques Themopele (88’).

Malut United vs PSM Makassar di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psm_makassar)
Malut United vs PSM Makassar di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psm_makassar)

Jalannya Pertandingan

Kedua kesebelasan bermain sengit sejak menit awal. Malut United dan PSM Makassar terus jual beli serangan kendati belum menciptakan peluang emas. 

Laskar Kie Raha perlahan mulai menemukan ritme permainannya. Akan tetapi, tim besutan Hendri Susilo itu masih kesulitan untuk menjebol pertahanan PSM Makassar.

Justru, PSM Makassar berhasil membuka keran gol pada menit ke-38. Gol keunggulan tim berjuluk Juku Eja itu dicetak lewat gol bunuh diri Yance Sayuri. Yance berniat mengumpan Alan Jose, tapi sundulannya justru terlalu kencang dan mengarah ke pojok gawang. 

Malut United mencoba merespons gol tersebut. Sayangnya, upaya mereka belum berbuah manis. PSM Makassar untuk sementara unggul 1-0 atas tuan rumah di babak pertama. 

Malut United yang langsung tancap gas berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-48 lewat aksi David da Silva. Hanya berselang lima menit, Laskar Kie Raha kembali menjebol gawang PSM Makassar lewat gol Tyronne del Pino. 

Laskar Kie Raha tampil semakin percaya diri setelah berhasil membalikkan keadaan. Serangan demi serangan terus dilancarkan anak-anak Malut United ke pertahanan PSM Makassar.

 

1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
