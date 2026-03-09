Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Pemain Persib Bandung yang Resmi Dipanggil John Herdman ke Timnas Indonesia di FIFA Series 2026, Nomor 1 Sosok Serbabisa

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |12:06 WIB
Berikut tiga pemain Persib Bandung yang resmi dipanggil John Herdman ke Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 (Foto: AFC/Vachira Kalong)
BERIKUT tiga pemain Persib Bandung yang resmi dipanggil John Herdman ke Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Salah satunya merupakan sosok serbabisa.

PSSI merilis daftar 41 pemain yang dipanggil Herdman ke skuad sementara Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. Persib jadi salah satu klub penyumbang terbanyak ke Skuad Garuda!

Total, ada tiga pemain Maung Bandung yang dipanggil Herdman. Tentu saja, kehadiran mereka jadi daya tarik tersendiri. Siapa saja?

3 Pemain Persib Bandung yang Resmi Dipanggil John Herdman ke Timnas Indonesia

1. Eliano Reijnders

Eliano Reijnders siap main di posisi mana pun untuk Persib Bandung @eliano.r

Pemain satu ini merupakan sosok serbabisa. Reijnders mampu diturunkan di kedua sayap baik untuk lini belakang mau pun lini serang.

Bahkan, adik dari Tijjani Reijnders ini salah satu pemegang jumlah penampilan terbanyak di Persib. Sejak tiba pada Agustus 2025, ia telah tampil 26 kali di semua kompetisi dengan torehan dua assist.

Hadirnya Reijnders bisa memberikan keleluasaan bagi Herdman untuk meracik formasi. Patut dinanti seperti apa sang pelatih akan memanfaatkan jasanya.

 

