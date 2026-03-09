Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Link Live Streaming Persib Bandung vs Persik Kediri di Super League 2025-2026: Pangeran Biru Siap Lanjutkan Tren Positif!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |15:20 WIB
Link Live Streaming Persib Bandung vs Persik Kediri di Super League 2025-2026: Pangeran Biru Siap Lanjutkan Tren Positif!
Simak link live streaming Persib Bandung vs Persik Kediri di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)
BANDUNG – Link live streaming Persib Bandung vs Persik Kediri di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Pangeran Biru siap lanjutkan tren positif.

Duel Persib Bandung vs Persik Kediri akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat. Partai tersebut dimainkan Senin (9/3/2026) pukul 20.30 WIB.

1. Sangat Baik

Ramon Tanque (kiri) bersama Saddil Ramdani. (Foto: Instagram/persib)

Federico Barba mengatakan persiapan timnya sangat baik untuk melawan Skuad Macan Putih. Ia menegaskan Persib tidak akan menyepelekan lawan.

"Kami memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan pertandingan kali ini. Kami tahu apa yang mereka lakukan. Mereka adalah tim yang bagus dalam penguasaan bola," kata Barba dilansir dari laman Persib, Senin (9/3/2026).

"Mereka adalah tim yang bagus dalam penguasaan bola," tambah bek asal Italia itu.

Barba mengatakan para pemain harus menampilkan performa terbaiknya sepanjang 90 menit permainan. Hal itu dikarenakan Skuad Maung Bandung akan mendapatkan perlawanan ketat dari Persik.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
