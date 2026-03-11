Persib Bandung Gilas Persik Kediri 3-0, Beckham Putra: Modal Hadapi Borneo FC

BANDUNG – Beckham Putra girang dengan kemenangan Persib Bandung 3-0 atas Persik Kediri di Super League 2025-2026. Ia menilai itu jadi modal bagus jelang menghadapi Borneo FC di partai tunda.

Persib menang telak 3-0 saat menjamu Persik di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Senin 9 Maret 2026 malam WIB. Tiga gol kemenangan dicetak Thom Haye (24’ P), dan brace Andrew Jung (40’ P, 53’).

1. Babak Pertama

Meski menang dengan skor meyakinkan, Beckham mengakui laga tersebut berjalan cukup berat, terutama pada awal pertandingan. Ia menyebut Pangeran Biru sempat mengalami kendala untuk mengembangkan permainan di menit-menit awal.

"Ya, ini adalah pertandingan yang sulit. Apa yang dikatakan Coach (Bojan Hodak) tadi benar, kami sedikit kesulitan di awal babak pertama," ujar Beckham, dilansir dari laman resmi Persib, Rabu (11/3/2026).

2. Celah dan Modal Bagus

Akan tetapi, Persib akhirnya berhasil menemukan celah untuk menjebol pertahanan Persik Kediri melalui sektor sayap. Strategi tersebut terbukti ampuh hingga berhasil mengunci kemenangan tiga gol tanpa balas.

"Alhamdulillah kami bisa memaksimalkan pemain sayap karena punya kecepatan dan memanfaatkan itu. Alhamdulillah kami bisa menang dengan 3-0," lanjut Beckham.

Pemain berusia 24 tahun itu menyebut, kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Persib untuk bertandang ke markas Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, pada Minggu 15 Maret 2026. Ia berharap timnya bisa memperpanjang tren kemenangan.