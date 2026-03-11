Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Gilas Persik Kediri 3-0, Beckham Putra: Modal Hadapi Borneo FC

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |01:07 WIB
Persib Bandung Gilas Persik Kediri 3-0, Beckham Putra: Modal Hadapi Borneo FC
Beckham Putra girang dengan kemenangan Persib Bandung 3-0 atas Persik Kediri di Super League 2025-2026 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Beckham Putra girang dengan kemenangan Persib Bandung 3-0 atas Persik Kediri di Super League 2025-2026. Ia menilai itu jadi modal bagus jelang menghadapi Borneo FC di partai tunda.

Persib menang telak 3-0 saat menjamu Persik di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Senin 9 Maret 2026 malam WIB. Tiga gol kemenangan dicetak Thom Haye (24’ P), dan brace Andrew Jung (40’ P, 53’). 

1. Babak Pertama

Persib Bandung vs Persik Kediri. (Foto: Instagram/persib)

Meski menang dengan skor meyakinkan, Beckham mengakui laga tersebut berjalan cukup berat, terutama pada awal pertandingan. Ia menyebut Pangeran Biru sempat mengalami kendala untuk mengembangkan permainan di menit-menit awal.

"Ya, ini adalah pertandingan yang sulit. Apa yang dikatakan Coach (Bojan Hodak) tadi benar, kami sedikit kesulitan di awal babak pertama," ujar Beckham, dilansir dari laman resmi Persib, Rabu (11/3/2026).  

2. Celah dan Modal Bagus

Akan tetapi, Persib akhirnya berhasil menemukan celah untuk menjebol pertahanan Persik Kediri melalui sektor sayap. Strategi tersebut terbukti ampuh hingga berhasil mengunci kemenangan tiga gol tanpa balas.

"Alhamdulillah kami bisa memaksimalkan pemain sayap karena punya kecepatan dan memanfaatkan itu. Alhamdulillah kami bisa menang dengan 3-0," lanjut Beckham. 

Pemain berusia 24 tahun itu menyebut, kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Persib untuk bertandang ke markas Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, pada Minggu 15 Maret 2026. Ia berharap timnya bisa memperpanjang tren kemenangan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/49/3206214/bhayangkara_fc_vs_arema_fc-KMLn_large.jpg
Hasil Bhayangkara FC vs Arema FC di Super League 2025-2026: Comeback Dramatis, The Guardians Bungkam Tim Tamu 2-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/49/3206188/persib_bandung_vs_persik_kediri-BzyV_large.jpg
Marcos Reina Minta Persik Kediri Segera Bangkit Usai Takluk di Markas Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/49/3206005/bojan_hodak_mengungkap_kunci_sukses_persib_bandung_melumat_persik_kediri_3_0_di_super_league_2025_2026-vyHw_large.jpg
Bojan Hodak Ungkap Kunci Sukses Persib Bandung Lumat Persik Kediri 3-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/49/3205868/pssi_lewat_sekretaris_jenderal_yunus_nusi_menanggapi_insiden_intimidasi_yang_menimpa_wartawan_di_laga_malut_united_vs_psm_makassar_di_super_league_2025_2026-JeHF_large.JPG
Tanggapan PSSI soal Intimidasi Wartawan di Laga Malut United vs PSM Makassar
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/09/50/1684909/ibf-cabut-status-perbutan-juara-dunia-jelang-duel-jai-opetaia-vs-brandon-glanton-trc.webp
IBF Cabut Status Perbutan Juara Dunia Jelang Duel Jai Opetaia vs Brandon Glanton
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/03/10/rafael_van_der_vaart.jpg
Van Der Vaart Murka Dengar Kritik Maarten Paes ke Ajax: Pulang Saja ke Amerika!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement