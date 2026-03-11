Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Teja Paku Alam, Kiper Persib Bandung dengan Cleansheet Terbanyak yang Tak Dipanggil ke Timnas Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |20:20 WIB
Kisah Teja Paku Alam, Kiper Persib Bandung dengan <i>Cleansheet</i> Terbanyak yang Tak Dipanggil ke Timnas Indonesia
Simak kisah Teja Paku Alam yang memiliki cleansheet terbanyak tapi tak dipanggil ke Timnas Indonesia (Foto: AFC/Vachira Kalong)
A
A
A

KISAH Teja Paku Alam menarik untuk diulas. Sebab, kiper Persib Bandung itu tak dipanggil ke Timnas Indonesia meski memiliki cleansheet terbanyak di Super League 2025-2026.

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, telah memanggil 41 nama untuk masuk skuad sementara jelang FIFA Series 2026. Dari puluhan itu, ada lima kiper yang dipanggil.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi (Foto: AFC)

Mereka adalah Emil Audero, Maarten Paes, Nadeo Argawinata, Ernando Ari, dan Cahya Supriadi. Masuknya tiga nama terakhir lalu jadi pertanyaan.

1. 15 Kali Cleansheet

Sebab, di Super League 2025-2026, ada Teja yang punya jumlah cleansheet paling banyak. Betapa tidak, kiper berusia 31 tahun itu tercatat 15 kali nirbobol dalam 22 pertandingan!

Teja bahkan menempati posisi teratas di daftar pencatat cleansheet. Tepat di bawahnya ada Aqil Savik yang sukses mencetak sembilan kali nirbobol dari 22 laga bersama Bhayangkara FC.

Lantas di mana posisi Nadeo, Ernando, dan Cahya? Nama yang disebut terakhir ada di posisi empat dengan dengan delapan cleansheet dari 22 laga bareng PSIM Yogyakarta.

 

Halaman:
1 2
      
