Persija Jakarta Mulai Susun Kerangka Tim Musim Depan, Rombak Legiun Asing?

Persija Jakarta mulai susun kerangkat tim untuk musim depan (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

DIREKTUR Olahraga Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, mengakui kerangka tim musim depan sudah mulai disusun. Ia menegaskan, nama-nama yang akan dipertahankan atau dilepas pun sudah dikantongi, termasuk legiun asing!

Persija sedang bersaing di jalur perebutan gelar juara Super League 2025-2026. Kompetisi musim ini juga masih menyisakan 10 laga tapi Macan Kemayoran sudah mulai meracik kerangka skuadnya untuk musim depan.

1. Bahas Banyak Aspek

Bepe mengatakan, diskusi internal sudah berlangsung. Banyak aspek yang dibahas termasuk pemain yang kontraknya masih berjalan hingga evaluasi terhadap performa pemain sepanjang musim ini.

"Saat ini kami sudah mulai berdiskusi. Saya dengan Pak (Mohamad) Prapanca (Direktur Persija) dengan manajer, sudah mulai ngobrol tentang kira-kira kerangka musim depan akan seperti apa," kata Bepe dalam acara Ngopi Bareng Persija di Kuningan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

"Kira-kira pemain yang perform ini siapa saja, terus pemain siapa yang kami akan ambil. Itu sudah menjadi bagian dari yang kami diskusikan," sambung mantan kapten Persija Jakarta itu.

Akan tetapi, Bepe mengungkapkan pihaknya masih belum bisa membeberkan secara rinci hasil evaluasi yang telah dilakukan manajemen. Keputusan terkait komposisi tim kemungkinan baru akan diambil setelah bulan Ramadan.

"Tapi mengingat sekarang ini bulan puasa, jadi kami sedikit menahan diri. Jadi kami akan putuskan nanti setelah bulan puasa. Kami akan mulai untuk kemudian melakukan apa yang perlu kami lakukan untuk membentuk tim musim depan," terang Bepe.