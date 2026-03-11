Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Mulai Susun Kerangka Tim Musim Depan, Rombak Legiun Asing?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |23:35 WIB
Persija Jakarta Mulai Susun Kerangka Tim Musim Depan, Rombak Legiun Asing?
Persija Jakarta mulai susun kerangkat tim untuk musim depan (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

DIREKTUR Olahraga Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, mengakui kerangka tim musim depan sudah mulai disusun. Ia menegaskan, nama-nama yang akan dipertahankan atau dilepas pun sudah dikantongi, termasuk legiun asing!

Persija sedang bersaing di jalur perebutan gelar juara Super League 2025-2026. Kompetisi musim ini juga masih menyisakan 10 laga tapi Macan Kemayoran sudah mulai meracik kerangka skuadnya untuk musim depan. 

1. Bahas Banyak Aspek

Aksi Van Basty Souza di laga Persija Jakarta vs Borneo FC

Bepe mengatakan, diskusi internal sudah berlangsung. Banyak aspek yang dibahas termasuk pemain yang kontraknya masih berjalan hingga evaluasi terhadap performa pemain sepanjang musim ini.

"Saat ini kami sudah mulai berdiskusi. Saya dengan Pak (Mohamad) Prapanca (Direktur Persija) dengan manajer, sudah mulai ngobrol tentang kira-kira kerangka musim depan akan seperti apa," kata Bepe dalam acara Ngopi Bareng Persija di Kuningan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

"Kira-kira pemain yang perform ini siapa saja, terus pemain siapa yang kami akan ambil. Itu sudah menjadi bagian dari yang kami diskusikan," sambung mantan kapten Persija Jakarta itu.  

Akan tetapi, Bepe mengungkapkan pihaknya masih belum bisa membeberkan secara rinci hasil evaluasi yang telah dilakukan manajemen. Keputusan terkait komposisi tim kemungkinan baru akan diambil setelah bulan Ramadan.  

"Tapi mengingat sekarang ini bulan puasa, jadi kami sedikit menahan diri. Jadi kami akan putuskan nanti setelah bulan puasa. Kami akan mulai untuk kemudian melakukan apa yang perlu kami lakukan untuk membentuk tim musim depan," terang Bepe.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/49/3206392/tiga_pemain_persib_bandung_dipanggil_timnas_indonesia_untuk_fifa_series_2026-Xh8k_large.jpg
3 Pemain Persib Bandung Dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026, Bojan Hodak: Mereka Pantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/49/3206375/simak_kisah_teja_paku_alam_yang_memiliki_cleansheet_terbanyak_tapi_tak_dipanggil_ke_timnas_indonesia-Xhs3_large.jpg
Kisah Teja Paku Alam, Kiper Persib Bandung dengan Cleansheet Terbanyak yang Tak Dipanggil ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/49/3206348/direktur_persija_jakarta_mohamad_prapanca_angkat_bicara_terkait_enam_pemain_yang_dipanggil_ke_timnas_indonesia_untuk_fifa_series_2026-tciL_large.jpg
Persija Jakarta Sumbang Pemain Terbanyak ke Timnas Indonesia, Mohamad Prapanca: Rekrutmen Kami Bagus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/49/3206256/bojan_hodak_belum_mau_bicara_peluang_persib_bandung_juara_super_league_2025_2026_persibcoid-eVat_large.jpg
Respons Bojan Hodak Ditanya Peluang Persib Bandung Juara Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/10/11/1685491/persija-jakarta-perkuat-energi-baru-di-tengah-perburuan-gelar-super-league-20252026-uhj.webp
Persija Jakarta Dapat Energi Baru di Tengah Perburuan Gelar Super League 2025/2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/26/dewa_united_membungkam_arema_fc_2_0.jpg
Satu-satunya Wakil Indonesia! Dewa United Wajib Menang Lawan Manila Digger demi Nama Bangsa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement