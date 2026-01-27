Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Adu Gaji Shayne Pattynama dengan Jordi Amat di Persija Jakarta, bak Bumi dan Langit?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |11:59 WIB
Adu Gaji Shayne Pattynama dengan Jordi Amat di Persija Jakarta, bak Bumi dan Langit?
Jordi Amat bersama Shayne Pattynama saat memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/s.pattynama)
A
A
A

BURSA transfer Januari 2026 dikejutkan dengan gebrakan besar Persija Jakarta. Setelah sebelumnya berhasil mendaratkan bek berpengalaman Jordi Amat pada awal musim, tim berjuluk Macan Kemayoran ini resmi mengumumkan kepindahan Shayne Pattynama dari raksasa Thailand, Buriram United, pada Jumat, 23 Januari 2026.

Kehadiran dua pilar Timnas Indonesia ini tidak hanya memperkuat lini pertahanan, tetapi juga memicu perbincangan hangat mengenai nilai kontrak dan gaji fantastis yang mereka terima di ibu kota.

1. Gaji Shayne Pattynama

Keputusan Shayne Pattynama meninggalkan Buriram United untuk kontrak berdurasi 2,5 musim di Persija membawa perubahan signifikan dalam neraca keuangannya. Saat berseragam Buriram, bek kiri berusia 27 tahun ini dilaporkan menerima gaji sekira 3.600 poundsterling atau setara Rp82,4 juta per pekan. Dalam setahun, pendapatannya di Thailand mencapai angka Rp4,2 miliar.

Meski Persija tidak merilis secara resmi nilai kontraknya, acuan harga pasar Shayne yang menyentuh Rp6,91 miliar (berdasarkan data per Desember 2025) memberikan gambaran kuat. Jika nilai tersebut dikonversi ke dalam gaji bulanan, Shayne diperkirakan mengantongi sekitar Rp575,8 juta.

Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/persija)
Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/persija)

Angka ini tergolong sangat mewah untuk pemain di kompetisi Liga Indonesia, namun ia tetap memiliki selisih yang cukup lebar jika dibandingkan dengan sang kapten di lini belakang, Jordi Amat.

2. Gaji Jordi Amat

Perbandingan gaji Shayne Pattynama terlihat mencolok ketika disandingkan dengan Jordi Amat. Sebelum berlabuh di Persija jelang musim 2025-2026, Jordi memiliki standar gaji Eropa dan Malaysia yang sangat tinggi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/49/3197811/kylian_mbappe_menyukai_unggahan_kurzawa_gabung_persib_bandung_kmbappe-Ef0W_large.jpg
Persib Bandung Mendunia! Kylian Mbappe Sukai Unggahan Layvin Kurzawa Gabung Maung Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/49/3197644/layvin_kurzawa_siap_bersinar_di_persib_bandung_persib-PVug_large.jpg
Janji Layvin Kurzawa Setelah Resmi Gabung Persib Bandung pada Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/49/3197582/shayne_pattynama_resmi_gabung_persija_jakarta-aPm0_large.jpg
Berkat Pemain Timnas Indonesia Jordi Amat, Shayne Pattynama Pilih Gabung Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/49/3197652/layvin_kurzawa_punya_riwayat_cedera_cukup_mengkhawatirkan-1DUu_large.jpg
Bojan Hodak Bicara Riwayat Cedera Layvin Kurzawa, Yakin Tak Ganggu Persib Bandung!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/01/26/11/1670007/momen-emil-audero-ketinggalan-bus-rombongan-tim-usai-laga-kontra-sassuolo-ctu.jpg
Momen Emil Audero Ketinggalan Bus Rombongan Tim usai Laga Kontra Sassuolo
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/06/timnas_futsal_indonesia_2.jpg
Jadwal Timnas Futsal Indonesia Vs Korsel, Disiarkan di Mana?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement