Adu Gaji Shayne Pattynama dengan Jordi Amat di Persija Jakarta, bak Bumi dan Langit?

BURSA transfer Januari 2026 dikejutkan dengan gebrakan besar Persija Jakarta. Setelah sebelumnya berhasil mendaratkan bek berpengalaman Jordi Amat pada awal musim, tim berjuluk Macan Kemayoran ini resmi mengumumkan kepindahan Shayne Pattynama dari raksasa Thailand, Buriram United, pada Jumat, 23 Januari 2026.

Kehadiran dua pilar Timnas Indonesia ini tidak hanya memperkuat lini pertahanan, tetapi juga memicu perbincangan hangat mengenai nilai kontrak dan gaji fantastis yang mereka terima di ibu kota.

1. Gaji Shayne Pattynama

Keputusan Shayne Pattynama meninggalkan Buriram United untuk kontrak berdurasi 2,5 musim di Persija membawa perubahan signifikan dalam neraca keuangannya. Saat berseragam Buriram, bek kiri berusia 27 tahun ini dilaporkan menerima gaji sekira 3.600 poundsterling atau setara Rp82,4 juta per pekan. Dalam setahun, pendapatannya di Thailand mencapai angka Rp4,2 miliar.

Meski Persija tidak merilis secara resmi nilai kontraknya, acuan harga pasar Shayne yang menyentuh Rp6,91 miliar (berdasarkan data per Desember 2025) memberikan gambaran kuat. Jika nilai tersebut dikonversi ke dalam gaji bulanan, Shayne diperkirakan mengantongi sekitar Rp575,8 juta.

Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/persija)

Angka ini tergolong sangat mewah untuk pemain di kompetisi Liga Indonesia, namun ia tetap memiliki selisih yang cukup lebar jika dibandingkan dengan sang kapten di lini belakang, Jordi Amat.

2. Gaji Jordi Amat

Perbandingan gaji Shayne Pattynama terlihat mencolok ketika disandingkan dengan Jordi Amat. Sebelum berlabuh di Persija jelang musim 2025-2026, Jordi memiliki standar gaji Eropa dan Malaysia yang sangat tinggi.