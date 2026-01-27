Berkat Pemain Timnas Indonesia Jordi Amat, Shayne Pattynama Pilih Gabung Persija Jakarta

Pemain Timnas Indonesia Shayne Pattynama resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Laman resmi Persija Jakarta)

JORDI Amat menjadi orang pertama yang dihubungi Shayne Pattynama saat mendapat tawaran dari Persija Jakarta. Shayne Pattynama berkonsultasi dengan Jordi Amat sebelum akhirnya memutuskan merapat ke skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Shayne Pattynama menjadi rekrutan anyar Persija Jakarta di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu didatangkan dari Buriram United dan diikat kontrak selama 2,5 tahun dengan opsi perpanjangan.

1. Jordi Amat Berikan Kesan Positif kepada Shayne Pattynama

Ternyata, Jordi Amat memiliki andil dalam proses perekrutan bek sayap 27 tahun tersebut. Pasalnya, bek 33 tahun itu menjadi orang pertama yang dihubungi oleh Shayne Pattynama saat menerima tawaran dari Persija Jakarta. Shayne Pattynama berkonsultasi dengan rekannya untuk menggali informasi mengenai Macan Kemayoran.

“Yang pertama adalah Jordi Amat. Saya punya hubungan yang sangat baik dengannya. Saya langsung menghubunginya, menceritakan situasinya, dan bertanya bagaimana kondisi di sini,” kata Shayne Pattynama, Okezone mengutip dari laman Persija Jakarta, Selasa (27/1/2026).

“Bahkan sebelum berbicara dengan Persija, saya sudah membahas hal ini dengannya di Timnas. Dia hanya mengatakan hal-hal positif,” sambung pesepakbola 27 tahun ini.

2. Shayne Pattynama Tak Sabar Bela Persija Jakarta

Selain Jordi Amat, Shayne Pattynama mengatakan dirinya juga berkomunikasi dengan pemain berlabel Timnas Indonesia lainnya seperti Rizky Ridho dan Witan Sulaeman. Pemain jebolan akademi Ajax itu antusias mengarungi petualangan barunya dengan Persija Jakarta.