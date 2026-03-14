Bobotoh Cantik Rahma Riyan Prediksi Persib Bandung Menang 2-1 di Kandang Borneo FC

BANDUNG – Pendukung setia Persib Bandung asal Garut, Rahma Riyan Diana, menyuarakan keyakinannya jelang laga krusial Maung Bandung kontra Borneo FC di Samarinda dalam lanjutan Super League 2025-2026. Meski menyadari tantangan berat bermain di markas lawan, mojang cantik ini tetap percaya diri armada Bojan Hodak memiliki mentalitas pemenang untuk membawa pulang poin penuh dari tanah Kalimantan.

Rahma menilai pertandingan tersebut tidak akan mudah bagi Persib. Menurutnya, Borneo FC dikenal sebagai tim yang agresif dan memiliki kualitas pemain yang baik, terutama saat tampil di kandang sendiri dengan dukungan penuh suporter.

“Borneo itu tim kuat, apalagi kalau main di kandang. Mereka pasti ingin balas kekalahan di putaran pertama,” ujar Rahma, dikutip Sabtu (14/3/2026).

1. Waspadai Misi Balas Dendam Pesut Etam

Rahma mengingatkan, pada pertemuan sebelumnya Persib berhasil menaklukkan Borneo FC dengan skor 3-1. Karena itu, Rahma menilai tuan rumah kemungkinan akan tampil lebih ngotot untuk membalas kekalahan tersebut sekaligus memangkas selisih poin di papan klasemen.

Bobotoh Rahma Riyan Diana. (Foto: Dok Pribadi)

Meski demikian, Rahma melihat performa Persib saat ini sedang dalam tren positif setelah meraih kemenangan 3-0 atas Persik Kediri. Hal tersebut membuatnya yakin tim asuhan Bojan Hodak tetap memiliki peluang besar meraih poin penuh.

“Sekarang Persib lagi bagus-bagusnya. Walaupun main di Samarinda pasti lebih berat, tapi saya tetap optimis Persib bisa meredam permainan mereka,” tambahnya.