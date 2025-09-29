Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Live di RCTI! Jadwal Siaran Langsung Al Duhail vs Al Ahli dan Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli di AFC Champions League Elite 2025-2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 29 September 2025 |21:07 WIB
Live di RCTI! Jadwal Siaran Langsung Al Duhail vs Al Ahli dan Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli di AFC Champions League Elite 2025-2026
Jadwal Siaran Langsung Al Duhail vs Al Ahli dan Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli di AFC Champions League Elite 2025-2026. (Foto: RCTI)
JADWAL siaran langsung laga panas dan penuh gengsi antara Al Duhail vs Al Ahli dan Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli di AFC Champions League Elite 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Dua laga yang diprediksi akan berjalan sengitu itu tepatnya dapat Anda saksikan secara langsung di RCTI.

1. Al Duhail vs Al Ahli

Tim kuat dari liga Qatar, Al Duhail siap untuk menjamu Al Ahli di Abdullah bin Khalifa Stadium. Walau sedang dalam masa sulit tapi Al Duhail tidak mudah menyerah begitu saja untuk masuk dalam putaran 16 besar AFC Champions League Elite.

Dinahkodai oleh Marco Veratti, Al Duhail siap untuk mendapatkan 3 poin dari Al Ahli dengan keberanian penuh. Di sisi lain, Al Ahli dengan bertabur pemain bintang seperti Riyad Mahrez, Ivan Toney, dan Franck Kessie siap untuk mencuri poin dari kandang Al Duhail.

Dengan status mereka sebagai tim terkuat di Liga Saudi, Al Ahli siap untuk bermain dengan kepercayaan diri penuh menjadi yang terkuat di klasemen grup AFC Champions League Elite. Bagaimana cara Al Duhail mendapatkan poin penuh dari Al Ahli yang diperkuat oleh pemain bintang Eropa?

2. Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli

Al Ittihad yang berstatus tim kuat dari Liga Saudi akan menjamu Shabab Al-Ahli pada pekan ini. Bertabur pemain bintang seperti Karim Benzema dan N’Golo Kanté, mereka siap untuk mengambil tiga poin penuh demi merebut posisi puncak klasemen grup B di AFC Champions League Elite.

Al Duhail vs Al Ahli dan Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli di AFC Champions League Elite 2025-2026
Al Duhail vs Al Ahli dan Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli di AFC Champions League Elite 2025-2026

Di sisi lain, Shabab Al-Ahli juga tak mau kalah. Dengan posisi klasemen yang sedang berada di atas Al Ittihad, tim asal UEA ini tampil dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka siap menghadapi tekanan dan meredam semangat tim tuan rumah demi mengamankan tempat di fase gugur AFC Champions League.

 

