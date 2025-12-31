Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Liga Inggris 2025-2026 Semalam: Arsenal Bantai Aston Villa 4-1, Manchester United dan Chelsea Gagal Menang!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |05:53 WIB
Hasil Liga Inggris 2025-2026 Semalam: Arsenal Bantai Aston Villa 4-1, Manchester United dan Chelsea Gagal Menang!
Gabriel bantu Arsenal menang 4-1 atas Aston Villa di Liga Inggris 2025-2026. (Foto; X/@arsenal)
A
A
A

HASIL Liga Inggris 2025-2026 semalam akan diulas Okezone. Sebanyak lima pertandingan digelar dalam lanjutan pekan ke-19 Liga Inggris 2025-2026 dini hari tadi, dan melibatkan sejumlah klub top seperti Chelsea, Arsenal dan Manchester United.

1. Hasil Arsenal vs Aston Villa

Meski tidak diperkuat Declan Rice yang cedera lutut, Arsenal tetap tampil berbahaya. Menjamu Aston Villa, klub yang selalu menang dalam delapan laga terkini Liga Inggris 2025-2026, The Gunners -julukan Arsenal- menang 4-1!

Gabriel Jesus kembali cetak gol untuk Arsenal. (Foto: X/@arsenal)
Gabriel Jesus kembali cetak gol untuk Arsenal. (Foto: X/@arsenal)

Gol-gol kemenangan Arsenal dicetak Gabriel Magalhaes pada menit 48, Martin Zubimendi (52’), Leandro Trossard (69’) dan Gabriel Jesus (78’). Sementara itu, gol tunggal The Villans -julukan Aston Villa- dilesakkan Ollie Watkins (90+4’).

Berkat kemenangan ini, Arsenal kukuh di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026 dengan 45 angka. Arsenal unggul lima poin atas Manchester City di posisi dua.

2. Hasil Manchester United vs Wolverhampton Wanderers

Manchester United gagal menang saat menjamu tim juru kunci Wolverhampton Wanderers. Sempat unggul lewat gol Joshua Zirkzee di menit 27, Manchester United dibobol Ladislav Krejci di pengujung babak pertama.

Skor akhir laga ini adalah 1-1. Cederanya Bruno Fernandes membuat Manchester United kesulitan mendapatkan hasil positif dalam beberapa laga terakhir.

 

Halaman:
1 2
      
