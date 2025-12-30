Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Prediksi Manchester United vs Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris 2025-2026: Setan Merah Bertekad Tutup Tahun dengan Manis

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |16:49 WIB
Prediksi Manchester United vs Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris 2025-2026: Setan Merah Bertekad Tutup Tahun dengan Manis
Manchester United siap hadapi Wolverhampton Wanderers. (Foto: Instagram/manutd)
A
A
A

MANCHESTER Manchester United bersiap menjamu tamunya, Wolverhampton Wanderers, di laga pekan ke-19 Liga Inggris 2025-2026. Pertandingan yang digelar di Stadion Old Trafford pada Rabu 31 Desember 2025 pukul 03.15 WIB ini menjadi kesempatan emas bagi pasukan Ruben Amorim untuk menutup kalender tahun 2025 dengan torehan poin penuh.

Kedua tim memasuki laga ini dengan nasib yang bak bumi dan langit. Man United saat ini berada di peringkat keenam klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026 dan sedang dalam tren positif usai menaklukkan Newcastle United 1-0. Sebaliknya, Wolves –julukan Wolverhampton– masih terdampar di dasar klasemen tanpa satu pun kemenangan dari 18 laga yang telah dijalani musim ini.

1. Kondisi Skuad Setan Merah

Meski difavoritkan menang, Ruben Amorim harus memutar otak karena badai cedera yang menghantam skuadnya. Sang kapten, Bruno Fernandes, dipastikan absen, sementara Mason Mount juga diragukan tampil setelah mengalami masalah fisik di laga sebelumnya.

Baca Juga:
baca_juga

Absennya nama-nama seperti Matthijs de Ligt, Harry Maguire, dan Kobbie Mainoo semakin menipiskan opsi di lini belakang dan tengah. Kekuatan Man United juga semakin tergerus karena keberangkatan beberapa pemain ke Piala Afrika (AFCON), yakni Bryan Mbeumo, Amad Diallo, dan Noussair Mazraoui.

Manchester United vs Newcastle United di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Premier League)
Manchester United vs Newcastle United di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Premier League)

Namun, kehadiran Patrick Dorgu yang sedang on-fire serta Matheus Cunha yang akan menghadapi mantan klubnya diharapkan mampu menjadi motor serangan untuk melayani striker utama, Benjamin Sesko.

2. Wolves di Ambang Rekor Buruk

Di kubu lawan, Wolverhampton Wanderers sedang berada dalam periode tergelap mereka. Pasukan Rob Edwards baru saja menelan 11 kekalahan beruntun di liga, termasuk kekalahan tipis 1-2 dari Liverpool pekan lalu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/45/3192210/arsenal_vs_brighton-ECKf_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Arsenal ke Puncak Usai Hajar Brighton 2-1, Liverpool Tembus Empat Besar Berkat 2-1 atas Wolves
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/45/3192192/selebrasi_tijjani_reijnders_usai_cetak_gol_di_laga_nottingham_forest_vs_manchester_city-1by0_large.jpg
Hasil Nottingham Forest vs Manchester City di Liga Inggris 2025-2026: Tijjani Reijnders Cetak Gol, The Citizens Menang 2-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/45/3192092/ruben_amorim_melihat_anak_asuhnya_punya_keyakinan_menang_bermodal_kebersamaan_di_tengah_absensi_6_pemain_kunci_manchester_united-m6Ho_large.jpg
Skuad Tambal Sulam Manchester United Kalahkan Newcastle United 1-0, Ruben Amorim Singgung Keyakinan dan Kebersamaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/45/3192066/manchester_united_menang_1_0_atas_newcastle_united_di_liga_inggris_2025_2026-gIvW_large.jpg
Hasil Manchester United vs Newcastle United di Liga Inggris 2025-2026: Iblis Merah Susah Payah Menang 1-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661219/jordi-cruyff-sepakat-gabung-ajax-amsterdam-bagaimana-nasib-timnas-dan-pssi-bje.webp
Jordi Cruyff Sepakat Gabung Ajax Amsterdam, Bagaimana Nasib Timnas dan PSSI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/45/3191902/ole_romeny-oBC3_large.jpg
Ole Romeny Cs Dapat Peringatan dari Pelatih Interim Oxford United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement