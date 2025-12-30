Prediksi Manchester United vs Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris 2025-2026: Setan Merah Bertekad Tutup Tahun dengan Manis

MANCHESTER – Manchester United bersiap menjamu tamunya, Wolverhampton Wanderers, di laga pekan ke-19 Liga Inggris 2025-2026. Pertandingan yang digelar di Stadion Old Trafford pada Rabu 31 Desember 2025 pukul 03.15 WIB ini menjadi kesempatan emas bagi pasukan Ruben Amorim untuk menutup kalender tahun 2025 dengan torehan poin penuh.

Kedua tim memasuki laga ini dengan nasib yang bak bumi dan langit. Man United saat ini berada di peringkat keenam klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026 dan sedang dalam tren positif usai menaklukkan Newcastle United 1-0. Sebaliknya, Wolves –julukan Wolverhampton– masih terdampar di dasar klasemen tanpa satu pun kemenangan dari 18 laga yang telah dijalani musim ini.

1. Kondisi Skuad Setan Merah

Meski difavoritkan menang, Ruben Amorim harus memutar otak karena badai cedera yang menghantam skuadnya. Sang kapten, Bruno Fernandes, dipastikan absen, sementara Mason Mount juga diragukan tampil setelah mengalami masalah fisik di laga sebelumnya.

Absennya nama-nama seperti Matthijs de Ligt, Harry Maguire, dan Kobbie Mainoo semakin menipiskan opsi di lini belakang dan tengah. Kekuatan Man United juga semakin tergerus karena keberangkatan beberapa pemain ke Piala Afrika (AFCON), yakni Bryan Mbeumo, Amad Diallo, dan Noussair Mazraoui.

Namun, kehadiran Patrick Dorgu yang sedang on-fire serta Matheus Cunha yang akan menghadapi mantan klubnya diharapkan mampu menjadi motor serangan untuk melayani striker utama, Benjamin Sesko.

2. Wolves di Ambang Rekor Buruk

Di kubu lawan, Wolverhampton Wanderers sedang berada dalam periode tergelap mereka. Pasukan Rob Edwards baru saja menelan 11 kekalahan beruntun di liga, termasuk kekalahan tipis 1-2 dari Liverpool pekan lalu.