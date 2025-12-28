Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Liga Inggris 2025-2026: Arsenal ke Puncak Usai Hajar Brighton 2-1, Liverpool Tembus Empat Besar Berkat 2-1 atas Wolves

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |03:18 WIB
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Arsenal ke Puncak Usai Hajar Brighton 2-1, Liverpool Tembus Empat Besar Berkat 2-1 atas Wolves
Arsenal vs Brighton & Hove Albion di Liga Inggris 2025-2026. (Foto: Instagram/arsenal)
A
A
A

PERSAINGAN di papan atas klasemen Liga Inggris 2025-2026 semakin memanas. Arsenal berhasil merebut kembali takhta tertinggi dari tangan Manchester City setelah meraih kemenangan krusial atas Brighton & Hove Albion di Emirates Stadium.

Sementara itu, Liverpool juga memetik poin penuh di Anfield untuk merangkak naik ke zona Liga Champions dalam malam yang penuh emosi bagi para pendukungnya, pada Sabtu (28/12/2025).

1. Tiga Poin Penting Arsenal

Arsenal memulai laga dengan determinasi tinggi dan langsung unggul melalui penyelesaian tenang Martin Odegaard. Keunggulan The Gunners bertambah di awal babak kedua lewat gol bunuh diri Georginio Rutter yang salah mengantisipasi sepak pojok Declan Rice.

Meski Brighton sempat memperkecil kedudukan melalui tembakan Diego Gomez, skuad asuhan Mikel Arteta berhasil mempertahankan keunggulan 2-1 hingga peluit panjang, sekaligus mengembalikan selisih dua poin dari City di posisi kedua.

2. Kemenangan Emosional Liverpool di Anfield

Di Merseyside, Liverpool sukses mengamankan kemenangan 2-1 atas Wolverhampton Wanderers. Pertandingan ini menjadi sangat emosional karena kedua tim memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Diogo Jota, mantan penyerang kedua klub yang berpulang Juli lalu.

Liverpool vs Wolverhampton Wanderers. (Foto; Instagram/liverpoolfc)
Liverpool vs Wolverhampton Wanderers. (Foto; Instagram/liverpoolfc)

Laga sempat berjalan sangat cepat di akhir babak pertama saat Ryan Gravenberch mencetak gol pembuka yang langsung disusul oleh gol debut Florian Wirtz hanya 89 detik kemudian.

Wolves sempat memberikan perlawanan sengit di babak kedua melalui gol balasan Santiago Bueno. Namun, The Reds tetap mampu menjaga kedisiplinan mereka hingga laga usai. Tambahan tiga poin ini membawa Liverpool naik ke peringkat keempat, menggeser Chelsea untuk sementara waktu, sementara Wolves kian terbenam di dasar klasemen.

 

