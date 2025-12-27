Hasil Nottingham Forest vs Manchester City di Liga Inggris 2025-2026: Tijjani Reijnders Cetak Gol, The Citizens Menang 2-1

NOTTINGHAM – Manchester City sukses mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Nottingham Forest dalam matchday ke-18 Liga Inggris 2025-2026, Sabtu (27/12/2025) malam WIB. Kemenangan tipis 2-1 ini menjadi bukti ketangguhan mental skuad asuhan Josep Guardiola setelah melalui drama jual beli serangan di kandang Nottingham, City Ground.

Dengan kemenangan tersebut, tim berjuluk The Citizens itu kini berada di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026 dengan 40 poin. Man City hanya unggul satu angka saja dari Arsenal yang belum memainkan laga pekan ke-18.

Sedangkan Nottingham semakin terjerembab di posisi 17 dengan 18 poin. Mereka hanya unggul 5 angka atas West Gam United yang berada di zona degradasi.

Jalannya Pertandingan

Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal, namun disiplinnya lini pertahanan Nottingham membuat babak pertama berakhir dengan skor kacamata 0-0. Manchester City baru bisa memecah kebuntuan sesaat setelah babak kedua dimulai.

Laga baru berjalan tiga menit di babak kedua, tepatnya menit ke-48, pendukung tim tamu bersorak. Gelandang berdarah Belanda-Indonesia, Tijjani Reijnders, berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan umpan terobosan akurat dari Rayan Cherki, Reijnders melepaskan tembakan kaki kiri dari dalam kotak penalti yang gagal dibendung kiper John Victor.

Nottingham Forest vs Manchester City. (Foto: Instagram/mancity)

Namun, keunggulan The Citizens tidak bertahan lama. Nottingham Forest memberikan respons cepat pada menit ke-54. Melalui skema serangan yang dibangun rapi, Igor Jesus memberikan asis matang kepada Omari Hutchinson. Dengan tenang, Hutchinson menyarangkan bola ke gawang Gianluigi Donnarumma melalui sepakan kaki kiri, membuat kedudukan kembali imbang 1-1.

Situasi imbang membuat tensi pertandingan meningkat. Manchester City terus menekan melalui duet Erling Haaland dan Phil Foden, sementara Forest sesekali mengancam lewat aksi Neco Williams dan Callum Hudson-Odoi.