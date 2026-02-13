Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Arsenal Buang-Buang Poin karena Ditahan Brentford, Declan Rice Buka Suara

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |06:12 WIB
Arsenal Buang-Buang Poin karena Ditahan Brentford, Declan Rice Buka Suara
Declan Rice puas Arsenal bermain imbang dengan Brentford. (Foto: X/@arsenal)
A
A
A

GELANDANG Arsenal, Declan Rice, cukup puas meski timnya gagal menang saat tandang ke markas Brentford dalam lanjutan pekan ke-26 Liga Inggris 2025-2026 yang berlangsung di Gtech Community Stadium, Jumat (13/2/2026) dini hari WIB. Declan Rice mengakui Brentford sebagai tim kuat sehingga wajar The Gunners -julukan Arsenal- gagal menang.

Dalam laga yang baru saja berakhir ini, Arsenal unggul lebih dulu via aksi Noni Madueke di menit 61. Namun, The Bees -julukan Brentford- menyamakan kedudukan setelah Keane Lewis-Potter membobol gawang Arsenal yang dikawal David Raya di menit 71.

Hasil Brentford vs Arsenal arsenal

“Saya tidak pernah menganggap Brentford sebagai lawan mudah. Mereka adalah salah satu tim terbaik di liga dan performa terbaru mereka menunjukkan fakta itu. Kami mendapatkan satu poin, meski saya sangat ingin memenangkan pertandingan,” kata Declan Rice, Okezone mengutip dari Hayters.

1. Gagal Perlebar Jarak dengan Manchester City

Saat ini, ada dua rival Arsenal dalam perebutan gelar juara Liga Inggris 2025-2026, yakni Manchester City dan Aston Villa. Manchester City menang 3-0 atas Fulham, sedangkan Aston Villa menumbangkan Brighton 1-0 di pekan ke-26.

Melihat kemenangan Manchester City dan Aston Villa, The Gunners sejatinya wajib menang atas Brentford untuk melebarkan jarak dengan sang rival. Namun, kemenangan gagal disabet London Merah.

“Kami harus menutup telinga dari kritikan di luar. Kami sudah melakukan yang terbaik. Orang-orang membicarakan persaingan gelar dan Arsenal, satu yang pasti kami memiliki kelompok yang sangat tenang,” kata Declan Rice.

 

Halaman:
1 2
      
