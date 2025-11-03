Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026: Pastikan Tiket 16 Besar, Maung Bandung?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |17:06 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026: Pastikan Tiket 16 Besar, Maung Bandung?
Andrew Jung penyerang andalan Persib Bandung saat menantang Selangor FC di lanjutan AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Selangor FC di matchday keempat Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga yang dilangsungkan di Stadion Petaling Jaya, Petaling Jaya, Malaysia pada Kamis 6 November 2025 pukul 19.15 WIB akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI.

Persib Bandung dan Selangor FC mendapatkan hasil berbeda di tiga laga awal Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- untuk sementara duduk di puncak klasemen Grup G dengan tujuh poin.

Persib Bandung saat menang 2-0 atas Selangor FC. (Foto: Instagram/@persib)
Persib Bandung saat menang 2-0 atas Selangor FC. (Foto: Instagram/@persib)

Sementara Selangor FC berada di posisi juru kunci Grup G tanpa meraih satu pun poin. Berturut-turut wakil Malaysia ini kalah 2-4 dari Bangkok United dan Lion City Sailors FC serta dihajar Persib Bandung 0-2.

1. Persib Bandung Lolos ke 16 Besar jika Menang atas Selangor FC?

Persib Bandung saat ini unggul satu angka atas Bangkok United di posisi dua. Sementara dengan Lion City Sailors FC di posisi tiga, Persib Bandung unggul tiga angka.

Kemudian pertanyaan muncul, apakah Persib Bandung bisa menyegel tempat di 16 besar kelar matchday keempat? Jika Persib Bandung menang atas Selangor FC, dan di laga lain Bangkok United menang atas Lion City Sailors FC, koleksi poin Maung Bandung adalah 10 angka.

Persib Bandung akan unggul enam angka atas Lion City Sailors FC di posisi tiga. Sesuai regulasi, hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026.

 

