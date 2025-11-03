Persib Bandung Disamakan seperti Real Madrid jika Ole Romeny dan Joey Pelupessy Gabung pada Januari 2026

KOORDINATOR Save Our Soccer Akmal Marhali menyebut Persib Bandung layak disamakan dengan Real Madrid jilid I era Florentino Perez jika berhasil mendatangkan Joey Pelupessy dan Ole Romeny pada Januari 2026. Ia menilai Persib Bandung layak disebut sebagai Los Galacticos jika mendatangkan dua pemain Timnas Indonesia tersebut.

“Menurut saya kalau Joey Pelupessy berniat main di Persib Bandung, itu bukan hal luar biasa. Karena semua pemain ingin main di Persib Bandung,” kata Akmal Marhali di program Morning Zone yang tayang di YouTube Official Okezone, Senin (3/11/2025).

Joey Pelupessy dikaitkan dengan Persib Bandung. (Foto: Instagram/lommelskofficial)

“Rumornya bahkan bukan cuma Joey Pelupessy (yang akan didatangkan Persib Bandung). Saya juga baca rumornya bahkan Ole Romeny juga akan ke Persib Bandung. Tapi, ini masih sebatas rumor. Jika nantinya pemain-pemain ini tidak jadi ke Persib, tapi secara bisnis menguntungkan Persib,” lanjut Akmal Marhali.

"Kalau mereka ini benar gabung Persib di putaran kedua, Persib akan menjadi Los Galacticos di Super League seperti Real Madrid era Ronaldo, David Beckham dan sebagainya,” tegas pria yang juga bekerja sebagai jurnalis ini.

1. PR Bojan Hodak

Namun, Akmal Marhali memperingatkan pelatih Persib Bandung Bojan Hodak jika nama-nama di atas benar bergabung. Bojan Hodak wajib mengendalikan ruang ganti Persib Bandung, mengingat semua pemain bintang ingin bermain sejak awal pertandingan.

“Tapi, PR-nya adalah, apakah dengan mendatangkan banyak pemain bintang membuat Persib tampil stabil? Ini bisa menjadi problem. Bisa menjadi suatu yang tidak bagus di dalam tim, karena masing-masing pemain merasa sebagai bintang dan layak mengisi starting XI,” ujar Akmal.