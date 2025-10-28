Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Suporter Optimistis Ole Romeny Gabung Persib Bandung: Michael Essien Saja Pernah Didatangkan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |17:32 WIB
Suporter Optimistis Ole Romeny Gabung Persib Bandung: Michael Essien Saja Pernah Didatangkan!
Ole Romeny disebut akan gabung Persib Bandung. (Foto: Facebook/Ismit Stadion)
A
A
A

SUPORTER optimistis Ole Romeny gabung Persib Bandung. Mereka meyakini apa pun bisa terjadi di sepakbola, termasuk melihat Ole Romeny gabung Persib Bandung pada bursa transfer musim dingin 2026.

Ole Romeny digosipkan gabung Persib Bandung.
Ole Romeny digosipkan gabung Persib Bandung.

“Disebut mustahil, tapi Persib sering datengin pemain-pemain top,” tulis akun Muhammad Adam Al Ibrahim.

“Mustahil, tapi persib pernah rekrut Michael Essien. Why not Ole Romeny,” sambung akun Parts Sunday.

“Mustahil, tapi kami percaya kalau yang di kaitkan dengan nama PERSIB,” tegas akun Biru Barat Still Alive.

“Mustahil, tapi Ole (Romeny) lebih rendah harganya dari Thom Haye bisa jadi sih. Mau heran tapi ini Persib,” ujar akun Gabriel Satria.

1. Awal Muncul Rumor Ole Romeny

Awal mula muncul rumor Ole Romeny ke Persib Bandung disampaikan akun Ismit Stadion. Ia mengatakan Persib Bandung berpotensi mendatangkan Ole Romeny jika berhasil lolos ke fase gugur AFC Champions League 2 2025-2026.

“Jika Persib Bandung Lolos fase group AFC League kemungkinan besar akan merekrut ole Romeny di bursa transfer akhir tahun ini,” tulis Ismit Stadion.

 

Halaman:
1 2
      
