Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Ole Romeny Disebut Gabung Persib Bandung jika Lolos Fase Gugur AFC Champions League 2 2025-2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |15:39 WIB
Ole Romeny Disebut Gabung Persib Bandung jika Lolos Fase Gugur AFC Champions League 2 2025-2026
Ole Romeny disebut akan gabung Persib Bandung. (Foto: Facebook/Ismit Stadion)
A
A
A

SALAH satu suporter Persib Bandung di media sosial, Ismit Stadion, menyebut Ole Romeny akan gabung Maung Bandung jika klub kebanggaan Jawa Barat itu lolos ke fase gugur AFC Champions League 2 2025-2026. Lantas, apakah kabar ini benar adanya?

“Jika Persib Bandung Lolos fase group AFC Champions League 2 kemungkinan besar akan merekrut ole Romeny di bursa transfer akhir tahun ini,” tulis Ismit Stadion.

Ole Romeny disebut gabung Persib Bandung. (Foto: Facebook/Ismit Stadion)
Ole Romeny disebut gabung Persib Bandung. (Foto: Facebook/Ismit Stadion)

1. Belum Ada Tanda-Tanda

Sejauh ini belum ada tanda-tanda Ole Romeny merapat ke Persib Bandung. Malahan beredar kabar, Persib Bandung memburu tanda tangan gelandang Lommel SK, Joey Pelupessy.

Joey Pelupessy diburu demi menguatkan lini tengah Maung Bandung. Dalam pola 4-2-3-1 racikan Bojan Hodak, Joey Pelupessy dapat diduetkan dengan Thom Haye atau Luciano Guaycochea di lini sentral Persib Bandung.

Persib Bandung membutuhkan skuad yang dalam karena Maung Bandung turun di dua kompetisi sekaligus, yakni Super League dan AFC Champions League 2. Hingga pekan kesembilan Super League 2025-2026, Persib Bandung duduk di posisi lima dengan 16 angka.

Sementara di AFC Champions League 2 2025-2026, Persib Bandung duduk di puncak klasemen hingga matchday ketiga Grup G. Persib Bandung mengoleksi tujuh poin, unggul satu angka atas Bangkok United di posisi dua.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180999/ole_romeny_berpotensi_gabung_persib_bandung_pada_januari_2026_pssi-GYR3_large.jpg
Persib Bandung Disamakan seperti Real Madrid jika Ole Romeny dan Joey Pelupessy Gabung pada Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180989/joey_pelupessy_dikabarkan_masuk_radar_persib_bandung_beckhamput7-X2Br_large.jpg
Semua Pemain Ingin Gabung Persib Bandung, Pemain Timnas Indonesia Joey Pelupessy Merapat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180982/marselino_ferdinan_hampir_gabung_persib_bandung_di_bursa_transfer_musim_panas_2025_aldi_chandra_okezone-RZbv_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Hampir Gabung Persib Bandung, Kontraknya Tembus Rp3 Miliar per Musim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179870/ole_romeny_disebut_akan_gabung_persib_bandung-fNlD_large.jpg
Suporter Optimistis Ole Romeny Gabung Persib Bandung: Michael Essien Saja Pernah Didatangkan!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/20/51/1646181/kombinasi-pemain-senior-dan-junior-bawa-mnc-tourism-indonesia-lolos-ke-semifinal-turnamen-basket-mnc-sports-competition-lkl.jpg
Kombinasi Pemain Senior dan Junior Bawa MNC Tourism Indonesia Lolos ke Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/cristiano_ronaldo_donald_trump_1.jpg
Momen Cristiano Ronaldo di Gedung Putih Bocor ke Publik, Ada Detail Aneh yang Tak Disadari 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement