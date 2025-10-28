Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons Bojan Hodak Setelah Saddil Ramdani Ngamuk karena Diganti di Laga Persib Bandung vs Persis Solo

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |10:38 WIB
Respons Bojan Hodak Setelah Saddil Ramdani Ngamuk karena Diganti di Laga Persib Bandung vs Persis Solo
Bojan Hodak memahami kekecewaan Saddil Ramdani di laga Persib Bandung vs Persis Solo. (Foto: Persib.co.id)




BOJAN Hodak memahami rasa kecewa Saddil Ramdani yang mengamuk karena diganti di awal laga Persib Bandung vs Persis Solo. Namun, juru taktik asal Kroasia itu menilai kepentingan tim di atas segalanya, termasuk melakukan pergantian pemain demi mengamankan hasil pertandingan.

Semalam, Persib Bandung menjamu Persis Solo di lanjutan pekan kesembilan Super League 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Senin 27 Oktober 2025 malam WIB. Laga baru berjalan 13 menit, Persib Bandung membuka keunggulan via sepakan voli Luciano Guaycochea.

Namun, pada menit 28, Luciano Guaycochea mendapat kartu merah langsung dari wasit yang memimpin pertandingan. Sang pengadil memberikan kartu merah kepada gelandang asal Argentina itu karena secara jelas menendang kaki pemain Persis Solo, Kodai Tanaka.

1. Saddil Ramdani Kesal Diganti

Demi mengamankan keunggulan, pelatih Bojan Hodak memasukkan Adam Alis untuk digantikan Saddil Ramdani. Adam Alis dimasukkan karena lebih piawai dalam membantu pertahanan.

Hanya saja, keputusan ini tidak disukai Saddil Ramdani. Ia memasang wajah kesal saat diganti, termasuk saat bertemu Bojan Hodak di pinggir lapangan.

Saddil Ramdani mengamuk karena diganti di awal laga Persib vs Persis. (Foto: TikTok/@sn_asih33)
Saddil Ramdani mengamuk karena diganti di awal laga Persib vs Persis. (Foto: TikTok/@sn_asih33)

Saat tiba di bench, Saddil Ramdani melempar botol ke tanah, tanda kecewa diganti di awal laga. Aksi Saddil Ramdani ini pun mendapat sorotan dari Bobotoh di media sosial.

 

