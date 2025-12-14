Hasil Liga Inggris 2025-2026: Chelsea vs Everton 2-0, Liverpool Juga Menang 2-0 atas Brighton

DUA raksasa Liga Inggris, Chelsea dan Liverpool, sama-sama berhasil mengamankan tiga poin penuh setelah meraih kemenangan 2-0 di kandang masing-masing dalam matchday ke-16 Liga Inggris 2025-2026, Sabtu 13 Desember 2025. Kemenangan ini membawa kedua tim merangkak naik di klasemen sementara kompetisi Liga Inggris tersebut.

Chelsea sukses memutus rentetan hasil tanpa kemenangan, sementara Liverpool merayakan kembalinya Mohamed Salah, yang langsung mencatatkan rekor assist dalam laga tersebut.

1. Kemenangan Penting The Blues di Stamford Bridge

Chelsea berhasil mengakhiri paceklik empat pertandingan tanpa kemenangan di liga dengan menundukkan Everton 2-0 di Stamford Bridge. Cole Palmer kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol pertamanya di Premier League sejak September, membawa Chelsea unggul di pertengahan babak pertama.

Gol kedua dicetak oleh Malo Gusto pada menit ke-45, setelah sebelumnya dia memberikan assist untuk gol pembuka Palmer. Meskipun Everton sempat memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan, tim asuhan Enzo Maresca berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang.

Cole Palmer di laga Chelsea vs Everton. (Foto: Premier League)

Kemenangan ini membawa Chelsea melompati Crystal Palace ke posisi keempat, unggul empat poin atas Everton yang turun ke posisi kedelapan.