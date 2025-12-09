Bruno Fernandes Menggila, Manchester United Bantai Wolverhampton Wanderers 4-1 di Liga Inggris 2025-2026!

MANCHESTER United kembali ke jalur kemenangan di Liga Inggris 2025-2026. Bertandang ke markas Wolverhampton Wanderers di lanjutan pekan ke-15 Liga Inggris 2025-2026 pada Selasa (9/12/2025) dini hari WIB, The Red Devils -julukan Manchester United- menang 4-1.

Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, menjadi bintang kemenangan Setan Merah. Gelandang asal Portugal itu mencetak dua gol dan satu assist dalam pertandingan yang baru saja berakhir ini.

Jalannya Pertandingan

Pelatih Manchester United Ruben Amorim masih mengandalkan formasi andalannya yakni 4-2-3-1. Dalam pola ini, posisi ujung tombak dipercayakan kepada pemain asal Brasil, Matheus Cunha.

Bruno Fernandes cetak dua gol dan satu assist saat Manchester United menang 4-1 atas Wolverhampton. (Foto: X/@ManUtd)

Laga baru berjalan 25 menit, Manchester Merah membuka keunggulan lewat gol Bruno Fernandes, memanfaatkan assist Matheus Cunha. Ketika laga diprediksi berakhir 1-0 untuk keunggulan Manchester United di babak pertama, tuan rumah justru sanggup menyamakan kedudukan.

Jean‐Ricner Bellegarde mencetak gol penyama kedudukan di menit 45+2 setelah menerima assist dari Wolfe. Skor sama kuat 1-1 di babak pertama.

Di babak kedua, Manchester United langsung tancap gas. Laga baru berjalan enam menit, Manchester United kembali unggul 2-1 melalui aksi Bryan Mbeumo, memanfaatkan assist Mason Mount.