Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Bruno Fernandes Menggila, Manchester United Bantai Wolverhampton Wanderers 4-1 di Liga Inggris 2025-2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |05:32 WIB
Bruno Fernandes Menggila, Manchester United Bantai Wolverhampton Wanderers 4-1 di Liga Inggris 2025-2026!
Manchester United bantai Wolverhampton Wanderers 4-1. (Foto: X/@ManUtd)
A
A
A

MANCHESTER United kembali ke jalur kemenangan di Liga Inggris 2025-2026. Bertandang ke markas Wolverhampton Wanderers di lanjutan pekan ke-15 Liga Inggris 2025-2026 pada Selasa (9/12/2025) dini hari WIB, The Red Devils -julukan Manchester United- menang 4-1.

Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, menjadi bintang kemenangan Setan Merah. Gelandang asal Portugal itu mencetak dua gol dan satu assist dalam pertandingan yang baru saja berakhir ini.

Jalannya Pertandingan

Pelatih Manchester United Ruben Amorim masih mengandalkan formasi andalannya yakni 4-2-3-1. Dalam pola ini, posisi ujung tombak dipercayakan kepada pemain asal Brasil, Matheus Cunha.

Bruno Fernandes cetak dua gol dan satu assist saat Manchester United menang 4-1 atas Wolverhampton. (Foto: X/@ManUtd)
Bruno Fernandes cetak dua gol dan satu assist saat Manchester United menang 4-1 atas Wolverhampton. (Foto: X/@ManUtd)

Laga baru berjalan 25 menit, Manchester Merah membuka keunggulan lewat gol Bruno Fernandes, memanfaatkan assist Matheus Cunha. Ketika laga diprediksi berakhir 1-0 untuk keunggulan Manchester United di babak pertama, tuan rumah justru sanggup menyamakan kedudukan.

Jean‐Ricner Bellegarde mencetak gol penyama kedudukan di menit 45+2 setelah menerima assist dari Wolfe. Skor sama kuat 1-1 di babak pertama.

Di babak kedua, Manchester United langsung tancap gas. Laga baru berjalan enam menit, Manchester United kembali unggul 2-1 melalui aksi Bryan Mbeumo, memanfaatkan assist Mason Mount.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/45/3188345/mohamed_salah-JhEy_large.jpg
Dicadangkan Lagi di Laga Leeds United vs Liverpool, Mohamed Salah Emosi dengan Keputusan Arne Slot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/45/3188299/manchester_city_vs_sunderland-r94V_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Manchester City vs Sunderland Berakhir 0-3, Bournemouth vs Chelsea Sengit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/45/3188271/aston_villa_vs_arsenal-dwNg_large.jpg
Hasil Aston Villa vs Arsenal di Liga Inggris 2025-2026: The Gunners Kalah Dramatis 1-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/45/3188010/ole_romeny-Az1g_large.jpg
Curi Perhatian, Momen Ole Romeny Beri Kejutan Kado Natal ke Akademi Sepakbola Bareng Oxford United
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/49/1653209/pereli-muda-diva-zahra-tutup-musim-2025-dengan-moncer-siap-naik-level-kompetisi-aws.webp
Pereli Muda Diva Zahra Tutup Musim 2025 dengan Moncer, Siap Naik Level Kompetisi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/febriana_dwipuji_kusumameilysa_trias_puspitasari.jpg
Mental Kokoh Ana/Trias Bongkar Kebangkitan Indonesia dari Ketertinggalan 1-2 Lawan Malaysia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement