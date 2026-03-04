Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Sanggup Gusur Arsenal? Michael Carrick: Kami Harus Realistis

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |16:28 WIB
Manchester United Sanggup Gusur Arsenal? Michael Carrick: Kami Harus Realistis
Michael Carrick bicara kemungkinan Manchester United menggusur Arsenal di klasemen Liga Inggris 2025-2026 (Foto: X/@ManUtd)
A
A
A

MANCHESTER – Manchester United belum terkalahkan sepanjang 2026 di Liga Inggris dalam sembilan laga beruntun. Selaku pelatih, Michael Carrick, berusaha untuk tetap bersikap realistis.

Bruno Fernandes dan kawan-kawan tengah on fire. Terbaru, Man United menang 2-1 atas Crystal Palace pada akhir pekan silam, meski tertinggal lebih dulu dari tamunya.

1. Tak Terkalahkan dalam 10 Laga

Benjamin Sesko mengubah skor laga Manchester United vs Crystal Palace 2-1 (Foto: Premier League)
Benjamin Sesko mengubah skor laga Manchester United vs Crystal Palace 2-1 (Foto: Premier League)

Iblis Merah saat ini dalam rentetan positif di Liga Inggris 2025-2026. Mereka tak terkalahkan dalam 10 laga beruntun sejak terakhir disikat Aston Villa 1-2 pada 21 Desember silam.

Apalagi, di tangan Carrick, Man United sanggup mencatatkan enam kemenangan dan sekali seri dalam tujuh laga terkini. Mereka kini duduk di posisi tiga klasemen dengan 51 poin dari 28 laga.

2. Realistis Mengejar Arsenal?

Cemerlangnya Man United memunculkan harapan untuk mengejar Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris 2025-2026. The Gunners saat ini mengoleksi 64 poin dari 29 laga atau unggul selisih 13 angka!

Melihat hal tersebut, Carrick mengakui tidak boleh berkata tidak mungkin dalam sepakbola. Namun, ia memilih bersikap realistis dan fokus membawa Man United meraih hasil terbaik alih-alih memikirkan soal gelar juara.

 

Halaman:
1 2
      
