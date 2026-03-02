Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Mikel Arteta Beberkan Kunci Sukses Arsenal Menang Tipis 2-1 atas Chelsea

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |08:47 WIB
Mikel Arteta Beberkan Kunci Sukses Arsenal Menang Tipis 2-1 atas Chelsea
Pelatih Arsenal, Mikel Arteta. (Foto: Laman Resmi Arsenal)
A
A
A

LONDON – Pelaith Arsenal, Mikel Arteta tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya setelah Arsenal sukses menumbangkan 10 pemain Chelsea dalam drama lima gol di Emirates Stadium, Minggu 1 Maret 2026. Kemenangan di laga pekan ke-28 Liga Inggris 2025-2026 tersebut sangat krusial bagi The Gunners untuk kembali menjauhkan keunggulan lima poin dari Manchester City di puncak klasemen, sekaligus menegaskan dominasi mereka dalam situasi bola mati.

1. Pujian dari Arteta

Arteta meluapkan kegembiraannya atas dedikasi yang ditunjukkan anak asuhnya. Mengingat Arsenal baru saja melakoni laga emosional melawan Tottenham Hotspur, sang pelat menilai level kesulitan melawan Chelsea kali ini jauh lebih tinggi.

"Sangat, sangat senang. Para pemain memberikan performa yang luar biasa dan mencurahkan begitu banyak hal ke dalam permainan ini. Setelah kemenangan besar melawan Spurs, laga ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi lagi," ujar Arteta, dikutip dari BBC, Senin (2/3/2026).

Meski Chelsea bermain dengan 10 orang sejak menit ke-70 akibat kartu merah Pedro Neto, Arteta mengakui kualitas kedua tim tetap terlihat di lapangan. Namun, ia menggarisbawahi bahwa strategi bola mati adalah kunci utama yang meruntuhkan pertahanan lawan.

Arsenal vs Chelsea. (Foto: Laman resmi Arsenal)
Arsenal vs Chelsea. (Foto: Laman resmi Arsenal)

"Lihatlah kualitas di lapangan—sangat besar, namun bola mati tetaplah yang membuat perbedaan. Mereka sangat bagus dalam hal itu, dan kami juga sangat bagus dalam hal tersebut," tambah pria asal Spanyol itu.

2. Rekor Baru di Emirates

Kemenangan 2-1 ini tidak hanya tentang poin, tetapi juga tentang sejarah. Arsenal mencetak rekor baru di Premier League dengan mengoleksi sembilan gol kemenangan dari sepak pojok dalam satu musim, melampaui rekor Manchester United pada musim 2012-13.

 

Halaman:
1 2
      
