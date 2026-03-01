Hasil Liga Inggris 2025-2026: Liverpool vs West Ham United 5-2, Newcastle United Disikat Everton 2-3

Simak hasil Liga Inggris 2025-2026 di mana Liverpool menang 5-2 atas West Ham United (Foto: Premier League)

HASIL Liga Inggris 2025-2026 yang digelar Sabtu 28 Februari malam WIB sudah diketahui. Liverpool menang 4-2 atas West Ham United sementara Newcastle United tumbang 1-2 dari Everton.

Tiga pertandingan digelar serentak pada pukul 22.00 WIB. Sementara, satu duel berlangsung duluan di mana Bournemouth ditahan Sunderland 1-1.

1. Liverpool Bantai West Ham United 5-2

Liverpool vs West Ham United di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Premier League)

Kemenangan telak berhasil diraih Liverpool saat menjamu West Ham di Stadion Anfield. The Reds mampu membungkam tamunya dengan skor 5-2.

Lima gol Liverpool dicetak oleh Hugo Ekitike (5’), Virgil van Dijk (24’), Alexis Mac Allister (43’), Cody Gakpo (70’), dan bunuh diri Axel Disasi (82’). Sedangkan, dua gol West Ham disumbangkan Tomas Soucek (45’) dan Taty Castellanos (75’).

Laga seru tersaji di Stadion Turf Moor antara Burnley vs Brentford. Drama tujuh gol terjadi di mana The Bees menang dengan skor 4-3 lewat pertandingan penuh ketegangan.

Empat gol Brentford dicetak Mikel Damsgaard (9’, 90+3’), Igor Thiago (25’), dan Kevin Schade (34’). Burnley bisa membalas via bunuh diri Michael Kayode (45+3’), Jaidon Anthony (47’), dan Zian Flemming (60’).