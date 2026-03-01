Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Liga Inggris 2025-2026: Liverpool vs West Ham United 5-2, Newcastle United Disikat Everton 2-3

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |00:10 WIB
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Liverpool vs West Ham United 5-2, Newcastle United Disikat Everton 2-3
Simak hasil Liga Inggris 2025-2026 di mana Liverpool menang 5-2 atas West Ham United (Foto: Premier League)
A
A
A

HASIL Liga Inggris 2025-2026 yang digelar Sabtu 28 Februari malam WIB sudah diketahui. Liverpool menang 4-2 atas West Ham United sementara Newcastle United tumbang 1-2 dari Everton.

Tiga pertandingan digelar serentak pada pukul 22.00 WIB. Sementara, satu duel berlangsung duluan di mana Bournemouth ditahan Sunderland 1-1.

1. Liverpool Bantai West Ham United 5-2

Liverpool vs West Ham United di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Premier League)
Liverpool vs West Ham United di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Premier League)

Kemenangan telak berhasil diraih Liverpool saat menjamu West Ham di Stadion Anfield. The Reds mampu membungkam tamunya dengan skor 5-2.

Lima gol Liverpool dicetak oleh Hugo Ekitike (5’), Virgil van Dijk (24’), Alexis Mac Allister (43’), Cody Gakpo (70’), dan bunuh diri Axel Disasi (82’). Sedangkan, dua gol West Ham disumbangkan Tomas Soucek (45’) dan Taty Castellanos (75’).

Laga seru tersaji di Stadion Turf Moor antara Burnley vs Brentford. Drama tujuh gol terjadi di mana The Bees menang dengan skor 4-3 lewat pertandingan penuh ketegangan.

Empat gol Brentford dicetak Mikel Damsgaard (9’, 90+3’), Igor Thiago (25’), dan Kevin Schade (34’). Burnley bisa membalas via bunuh diri Michael Kayode (45+3’), Jaidon Anthony (47’), dan Zian Flemming (60’).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/45/3204220/pelatih_arsenal_mikel_arteta_menganggap_laga_melawan_chelsea_bukanlah_penentu_gelar_liga_inggris-zYAy_large.jpg
Sebut Duel Arsenal vs Chelsea Bukan Penentu Gelar Liga Inggris, Mikel Arteta: Tapi Penting!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/45/3203829/bruno_fernandes-JuPw_large.jpg
Efek Michael Carrick, Bruno Fernandes Batalkan Niat Hengkang dari Manchester United?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/45/3203640/mohamed_salah-PpxV_large.jpg
Aturan Jeda Puasa di Liga Inggris 2025-2026: Bentuk Penghormatan Premier League bagi Pemain Muslim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/45/3203585/azan_pertama_kali_berkumandang_di_stadion_old_trafford_ibiidris-krgm_large.jpg
Suara Azan Pertama Kali Berkumandang di Stadion Old Trafford, Netizen: Manchester United Makin Diberi Keberkahan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/28/49/1681813/marco-bezzecchi-kalahkan-marc-marquez-di-kualifikasi-motogp-thailand-2026-txm.webp
Marco Bezzecchi Kalahkan Marc Marquez di Kualifikasi MotoGP Thailand 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/04/kiper_timnas_indonesia_maarten_paes.jpg
Maarten Paes Bicara Jujur soal Gagal ke Piala Dunia 2026 dan Mimpi Besar bersama John Herdman
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement