LIGA INGGRIS

Nasib Elkan Baggott di Ujung Tanduk, Pengamat Inggris Sarankan Perpisahan dengan Ipswich Town

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |09:12 WIB
Pemain Ipswich Town, Elkan Baggott. (Foto: Instagram/elkanbaggott)
Pemain Ipswich Town, Elkan Baggott. (Foto: Instagram/elkanbaggott)
MASA depan bek jangkung Timnas Indonesia, Elkan Baggott, di Ipswich Town kembali menjadi sorotan tajam. Di tengah persiapan Timnas Indonesia menyambut ajang FIFA Series 2026 di bawah asuhan pelatih John Herdman, kabar kurang sedap datang dari Inggris.

Pengamat sepak bola setempat, Adam Wilkin menilai karier Baggott di Portman Road sudah mendekati titik nadir akibat minimnya menit bermain. Tentunya akan sangat disayangkan jika Elkan hanya terus menjadi penghangat bangku cadangan saja, apalagi mengingat usianya masih 23 tahun.

1. Sulit Bersaing

Adam Wilkin, seorang pengamat sepak bola dari Football League World, secara blak-blakan menyebut Elkan Baggott kemungkinan besar tidak memiliki masa depan jangka panjang di Ipswich Town.

Menurutnya, meski Baggott berguna sebagai pelapis keempat di posisi bek tengah, persaingan ketat di skuad asuhan Kieran McKenna membuat ruang baginya kian sempit, apalagi jika Ipswich berhasil mengamankan tiket promosi musim ini.

Elkan Baggott fokus berlatih bersama Ipswich Town @elkanbaggott
Elkan Baggott fokus berlatih bersama Ipswich Town @elkanbaggott

"Saya pikir Elkan Baggott sangat berguna sebagai bek tengah pilihan keempat dalam skuad, meski peran itu memang sulit," ujar Adam Wilkin, Football League World, Sabtu (28/2/2026).

Ada, menyarankan agar bek berusia 23 tahun tersebut segera mengambil keputusan besar untuk pindah klub secara permanen demi menyelamatkan kariernya. Minimnya jam terbang sejak promosi ke tim utama membuat perkembangan Baggott dinilai tidak berjalan optimal, meski ia sempat tampil impresif saat dipinjamkan ke Blackpool musim lalu.

 

