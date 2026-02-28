Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Sebut Duel Arsenal vs Chelsea Bukan Penentu Gelar Liga Inggris, Mikel Arteta: Tapi Penting!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |16:16 WIB
Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, menganggap laga melawan Chelsea bukanlah penentu gelar Liga Inggris (Foto: www.arsenal.com)
Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, menganggap laga melawan Chelsea bukanlah penentu gelar Liga Inggris (Foto: www.arsenal.com)
LONDON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, tidak mau menganggap duel melawan Chelsea sebagai penentu gelar Liga Inggris 2025-2026. Namun, laga itu tetap memiliki arti penting dalam perjalanan menuju April dan Mei.

Laga Arsenal vs Chelsea itu akan digelar di Stadion Emirates, London, Inggris, Minggu 1 Maret 2026 pukul 23.30 WIB. Gengsi dipertaruhkan antara sesama dua klub papan atas di ibu kota.

1. Klasemen Liga Inggris 2025-2026

Eberechi Eze membuka skor di laga Tottenham Hotspur vs Arsenal (Foto: Arsenal)

Arsenal saat ini menempati puncak klasemen Liga Inggris 2025-2026 dengan 61 poin dari 28 laga. Sementara, Chelsea menghuni tangga kelima dengan 45 angka dari 27 laga.

The Blues memang bukan pesaing langsung melainkan Manchester City. The Citizens duduk di urutan dua dengan 56 poin dari 27 pertandingan. Artinya, sekali Arsenal tergelincir, mereka siap ambil alih!

Ditambah lagi, Man City akan main duluan melawan Leeds United pada Minggu 1 Maret 2026 dini hari WIB. Bila meraih kemenangan, mereka akan berjarak hanya dua angka dari Arsenal dengan satu laga tabungan.

Maka dari itu, laga kontra Chelsea dipandang krusial dan menentukan buat Arsenal. Arteta sayangnya tidak beranggapan demikian.

 

