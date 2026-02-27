Advertisement
Efek Michael Carrick, Bruno Fernandes Batalkan Niat Hengkang dari Manchester United?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |03:01 WIB
Bruno Fernandes. (Foto: Instagram/manutd)
Pemain Manchester United, Bruno Fernandes. (Foto: Instagram/manutd)
MANCHESTER – Masa depan Bruno Fernandes di Manchester United sempat menjadi teka-teki besar setelah sang kapten mengakui adanya ketertarikan masif dari klub-klub Arab Saudi. Pemain berusia 31 tahun itu bahkan sempat mengungkapkan pihak klub pernah memberi lampu hijau jika ia ingin pergi pada musim panas lalu.

Namun, sebuah perubahan besar terjadi di Old Trafford yang membuat bintang asal Portugal tersebut mengubah rencana masa depannya secara drastis. Kini, Fernandes dikabarkan memiliki rencana berbeda dari sekadar mencari pelabuhan baru.

Kebangkitan performa Setan Merah di bawah kendali caretaker, Michael Carrick, menjadi faktor utama yang memicu kembalinya rasa optimisme sang gelandang kreatif untuk tetap berseragam Man United musim depan.

1. Hubungan Istimewa dengan Michael Carrick

Laporan dari sumber internal yang dimiliki Give Me Sport melaporkan bahwa hubungan antara Bruno Fernandes dan Michael Carrick jauh lebih dalam dari sekadar pemain dan pelatih. Fernandes dikabarkan sangat menikmati gaya kepemimpinan Carrick yang berhasil membawa Man United unggul tiga poin atas Chelsea di peringkat kelima Liga Inggris 2025-2026 setelah kemenangan 1-0 atas Everton baru-baru ini.

Bruno Fernandes bantu Manchester United menang 2-1 atas Chelsea @ManUtd
Bruno Fernandes bantu Manchester United menang 2-1 atas Chelsea @ManUtd

Secara pribadi, mantan bintang Sporting Lisbon ini mengungkapkan dirinya merasa sangat positif dan bersemangat melihat arah klub saat ini. Meski sempat merasa frustrasi dengan hasil di era sebelumnya, kehadiran Carrick mampu memulihkan mood sang kapten.

Jika Man United berhasil mengamankan tiket Liga Champions pada Mei mendatang, Bruno Fernandes diyakini hampir pasti akan tetap bertahan di Old Trafford untuk kampanye musim 2026-2027.

 

