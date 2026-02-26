Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Diminta Tinggalkan Persib Bandung, Ini Penyebabnya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |12:42 WIB
Bojan Hodak Diminta Tinggalkan Persib Bandung, Ini Penyebabnya!
Bojan Hodak diminta tinggalkan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@bojanhodakluka)
A
A
A

DALAM sebuah podcast bertajuk Obrolan Medioker, ada Bobotoh yang melempar saran kepada manajemen Persib Bandung. Salah satu Bobotoh itu menyarankan Maung Bandung -julukan Persib Bandung- untuk tidak memperpanjang kontrak sang pelatih, Bojan Hodak.

Sekadar diketahui, kontrak Bojan Hodak sebagai pelatih Persib Bandung berakhir di ujung Mei 2026. Selama melatih Persib Bandung, Bojan Hodak sukses besar.

Ia membawa Maung Bandung dua kali juara Liga Indonesia dan dalam trek tepat hattrick juara kompetisi sepakbola tertinggi di Tanah Air. Di Asia, Bojan Hodak membawa Persib Bandung lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026.

Namun, Bobotoh di atas tidak puas dengan permainan Persib Bandung di bawah asuhan Bojan Hodak. Permainan Maung Bandung di bawah asuhan Bojan Hodak dinilai terlalu pragmatis sehingga tidak menghibur.

Segelintir Bobotoh minta Bojan Hodak tinggalkan Persib Bandung. (Foto: YouTube/Obrolan Medioker)
Segelintir Bobotoh minta Bojan Hodak tinggalkan Persib Bandung. (Foto: YouTube/Obrolan Medioker)

“Bojan, mendingan enggak usah perpanjang kontrak (di Persib Bandung). Saya bosan sama permainan tim asuhan Anda. Persib juara, saya syukuri. Tapi, ini musim terakhir Anda deh. Saran saya, enggak mau ada Bojan lagi di (Persib Bandung) musim depan,” kata salah satu Bobotoh, Okezone mengutip dari Obrolan Medioker, Kamis (26/2/2026).

1. Ingin Persib Bandung Menang Telak

Bobotoh tersebut menginginkan Persib Bandung menang telak. Sayangnya, keinginan itu jarang terealisasi di bawah asuhan Bojan Hodak. Musim ini saja, Persib Bandung baru dua kali menang dengan selisih tiga gol, yakni 4-1 kontra Madura United dan 3-0 kontra PSBS Biak.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/49/3203803/bojan_hodak_bersama_sang_asisten_igor_tolic-omOG_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Madura United di Super League 2025-2026 Malam Ini: Pangeran Biru Pede Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/49/3203759/thom_haye-dPRS_large.jpg
Persib Bandung Tanpa Bojan Hodak dan Thom Haye saat Jamu Madura United di GBLA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/49/3203636/mauricio_souza-q6TR_large.jpg
Fokus Bidik Gelar Juara, Pelatih Persija Jakarta Pilih Tak Ambil Pusing soal Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/49/3203632/persija_jakarta-P6GD_large.jpg
Curi Tiga Poin di Markas Malut United, Persija Jakarta Makin Pede Saling Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/25/50/1680757/cara-petinju-top-dunia-cegah-penyusutan-otot-saat-puasa-ramadan-udw.webp
Cara Petinju Top Dunia Cegah Penyusutan Otot saat Puasa Ramadan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/26/raul_asencio.jpg
Kabar Terbaru Bek Real Madrid yang Dilarikan ke RS Pakai Penyangga Leher usai Tabrakan Horor
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement