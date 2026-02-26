Bojan Hodak Diminta Tinggalkan Persib Bandung, Ini Penyebabnya!

DALAM sebuah podcast bertajuk Obrolan Medioker, ada Bobotoh yang melempar saran kepada manajemen Persib Bandung. Salah satu Bobotoh itu menyarankan Maung Bandung -julukan Persib Bandung- untuk tidak memperpanjang kontrak sang pelatih, Bojan Hodak.

Sekadar diketahui, kontrak Bojan Hodak sebagai pelatih Persib Bandung berakhir di ujung Mei 2026. Selama melatih Persib Bandung, Bojan Hodak sukses besar.

Ia membawa Maung Bandung dua kali juara Liga Indonesia dan dalam trek tepat hattrick juara kompetisi sepakbola tertinggi di Tanah Air. Di Asia, Bojan Hodak membawa Persib Bandung lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026.

Namun, Bobotoh di atas tidak puas dengan permainan Persib Bandung di bawah asuhan Bojan Hodak. Permainan Maung Bandung di bawah asuhan Bojan Hodak dinilai terlalu pragmatis sehingga tidak menghibur.

Segelintir Bobotoh minta Bojan Hodak tinggalkan Persib Bandung. (Foto: YouTube/Obrolan Medioker)

“Bojan, mendingan enggak usah perpanjang kontrak (di Persib Bandung). Saya bosan sama permainan tim asuhan Anda. Persib juara, saya syukuri. Tapi, ini musim terakhir Anda deh. Saran saya, enggak mau ada Bojan lagi di (Persib Bandung) musim depan,” kata salah satu Bobotoh, Okezone mengutip dari Obrolan Medioker, Kamis (26/2/2026).

1. Ingin Persib Bandung Menang Telak

Bobotoh tersebut menginginkan Persib Bandung menang telak. Sayangnya, keinginan itu jarang terealisasi di bawah asuhan Bojan Hodak. Musim ini saja, Persib Bandung baru dua kali menang dengan selisih tiga gol, yakni 4-1 kontra Madura United dan 3-0 kontra PSBS Biak.