HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Drawing 16 Besar Liga Champions 2025-2026: Manchester City Berpotensi Lawan Real Madrid!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |08:54 WIB
Jadwal Drawing 16 Besar Liga Champions 2025-2026: Manchester City Berpotensi Lawan Real Madrid!
Jadwal Drawing 16 Besar Liga Champions 2025-2026. (Foto: UEFA)
A
A
A

PERSAINGAN menuju takhta tertinggi kompetisi Liga Champions 2025-2026 semakin mengerucut. Setelah drama luar biasa di babak play-off, kini 16 tim terbaik telah memastikan tempat mereka untuk bertarung di fase gugur.

Kini, perhatian dunia tertuju pada House of European Football di Nyon, Swiss, yang akan menjadi saksi penentuan nasib klub-klub raksasa tersebut. Undian babak 16 besar dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 27 Februari 2026 pukul 18.00 WIB.

1. Daftar Kontestan

Sebanyak 16 tim telah terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama dihuni oleh delapan tim teratas dari fase liga yang menunggu lawan mereka, sementara kelompok kedua adalah para pemenang babak play-off.

Top 8 (Unggulan): Arsenal, Barcelona, Bayern Munchen, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Sporting Lisbon, dan Tottenham Hotspur.

Pemenang Play-off: Atalanta, Atletico Madrid, Bodø/Glimt, Galatasaray, Bayer Leverkusen, Newcastle, Paris Saint-Germain (PSG), dan Real Madrid.

FK Bodo/Glimt vs Inter Milan di Liga Champions 2025-2026 (Foto: Inter Milan)
FK Bodo/Glimt vs Inter Milan di Liga Champions 2025-2026 (Foto: Inter Milan)

Beberapa potensi laga besar sudah membayangi hasil undian nanti. Berdasarkan aturan teknis, Barcelona dan Chelsea memiliki peluang besar bertemu dengan dua raksasa, Newcastle atau juara bertahan PSG.

Sementara itu, Manchester City dan Sporting Lisbon dipastikan akan menghadapi salah satu dari dua kuda hitam: Bodo/Glimt atau sang raja Eropa, Real Madrid. Di sisi lain, Liverpool berpotensi dipertemukan dengan Atletico Madrid atau Galatasaray.

 

Halaman:
1 2
      
