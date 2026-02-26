Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Fokus Bidik Gelar Juara, Pelatih Persija Jakarta Pilih Tak Ambil Pusing soal Persib Bandung

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |03:01 WIB
Fokus Bidik Gelar Juara, Pelatih Persija Jakarta Pilih Tak Ambil Pusing soal Persib Bandung
Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza. (Foto: Instagram/persija)
TERNATE – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, memberikan pandangan realistis mengenai peluang timnya dalam perburuan gelar juara musim ini. Menanggapi persaingan ketat di papan atas, pelatih asal Brasil tersebut menegaskan dirinya hanya ingin fokus pada konsistensi performa internal skuad Macan Kemayoran ketimbang bergantung pada hasil yang diraih tim lain.

Persija Jakarta saat ini menduduki posisi kedua klasemen sementara Super League 2025-2026. Tim kebanggaan ibu kota tersebut telah mengoleksi 50 poin dari 23 pertandingan yang telah dijalani sepanjang musim ini, sebuah catatan yang menempatkan mereka dalam persaingan utama menuju takhta tertinggi.

1. Persaingan Ketat dan Peran Vital Jakmania

Koleksi poin tersebut sebenarnya sama dengan sang pemuncak klasemen, Persib Bandung. Akan tetapi, Maung Bandung –julukan Persib Bandung– masih memiliki keuntungan berupa tabungan dua pertandingan tunda. Selain itu, sang rival juga masih unggul dalam produktivitas selisih gol dibandingkan dengan Persija.

Suporter Persija Jakarta tentu menaruh harapan besar agar Persib bisa terpeleset dalam dua laga sisa tersebut. Situasi semakin memanas karena saat ini posisi Persija juga terus ditempel ketat oleh Borneo FC yang berada di peringkat ketiga dengan raihan 46 poin, yang siap mengintai jika Macan Kemayoran kehilangan poin.

"Saya pikir Jakmania, selalu support buat tim ini. Kita sudah punya target, target yang kita (ingin) capai tahun ini," kata Souza dalam konferensi pers pasca kemenangan Persija Jakarta atas Malut United (3-2), dikutip pada Kamis (26/2/2026).

Malut United vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@malutunitedfc)
Malut United vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@malutunitedfc)

2. Konsistensi Internal sebagai Kunci Utama

Namun, Souza mengingatkan kepada anak asuhnya maupun suporter untuk tidak terlalu terpaku pada hasil yang diraih klub rival. Pelatih asal Brasil itu menegaskan bahwa energi tim harus dicurahkan sepenuhnya untuk memaksimalkan setiap pertandingan yang tersisa di depan mata.

 

Halaman:
1 2
      
