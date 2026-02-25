Advertisement
Suara Azan Pertama Kali Berkumandang di Stadion Old Trafford, Netizen: Manchester United Makin Diberi Keberkahan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |12:34 WIB
Suara Azan Pertama Kali Berkumandang di Stadion Old Trafford, Netizen: Manchester United Makin Diberi Keberkahan!
Azan pertama kali berkumandang di Stadion Old Trafford. (Foto: Instagram/@ibi.idris)
A
A
A

SUARA azan pertama kali berkumandang di Stadion Old Trafford yang merupakan markas Manchester United. Mengutip dari akun Instagram @ibi.idris, seorang muadzin mengumandangkan azan tepat di depan lorong Stadion Old Trafford.

“Azan pertama dalam sejarah di Theatre of Dreams. Benar-benar momen yang terasa tidak nyata. Alhamdulillah,” tulis akun @ibi.idris.

Suara azan berkumandang untuk pertama kalinya di Stadion Old Trafford. (Foto: Instagram/@ibi.idris)
Suara azan berkumandang untuk pertama kalinya di Stadion Old Trafford. (Foto: Instagram/@ibi.idris)

“Dan siapakah yang lebih perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah SWT,” sambung akun @ibi.idris.

1. Disambut Sejumlah Netizen di Media Sosial

Sejumlah netizen di media sosial pun memberikan respons. Netizen takjub dan optimistis Manchester United mendapatkan keberkahan.

“Masya Allah,” tulis akun @labiebsadat.

“Masya Allah, azan yang luar biasa! Benar-benar malam yang tak terlupakan, mendengar panggilan salat menggema di Old Trafford. Momen seperti ini akan selalu terkenang selamanya,” sambung akun @soulyh7.

“Dengan azan ini king MU akan makin berjaya. Insha Allah,” tegas akun @maulanaeris.

 

