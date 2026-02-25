SUARA azan pertama kali berkumandang di Stadion Old Trafford yang merupakan markas Manchester United. Mengutip dari akun Instagram @ibi.idris, seorang muadzin mengumandangkan azan tepat di depan lorong Stadion Old Trafford.
“Azan pertama dalam sejarah di Theatre of Dreams. Benar-benar momen yang terasa tidak nyata. Alhamdulillah,” tulis akun @ibi.idris.
“Dan siapakah yang lebih perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah SWT,” sambung akun @ibi.idris.
Sejumlah netizen di media sosial pun memberikan respons. Netizen takjub dan optimistis Manchester United mendapatkan keberkahan.
“Masya Allah,” tulis akun @labiebsadat.
“Masya Allah, azan yang luar biasa! Benar-benar malam yang tak terlupakan, mendengar panggilan salat menggema di Old Trafford. Momen seperti ini akan selalu terkenang selamanya,” sambung akun @soulyh7.
“Dengan azan ini king MU akan makin berjaya. Insha Allah,” tegas akun @maulanaeris.