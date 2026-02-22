Pesan Penting Josep Guardiola Usai The Citizens Rebut Kemenangan 2-1 di Laga Manchester City vs Newcastle United

MANCHESTER – Kemenangan tipis 2-1 Manchester City atas Newcastle United di pekan ke-27 Liga Inggris 2025-2926 tidak hanya memberikan tiga poin krusial, tetapi juga menyalakan kembali gairah di tribun Etihad Stadium. Dua gol dari pemain muda Nico O'Reilly memastikan The Citizens –julukan Man City– kini hanya terpaut dua poin dari Arsenal di puncak klasemen Premier League.

Namun, bagi pelatih Man City, Josep Guardiola, kemenangan atas Newcastle bukan sekadar soal taktik di lapangan, melainkan tentang koneksi yang sempat hilang dengan para pendukung setia mereka. Guardiola senang fans Man City kembali meramaikan Etihad Stadium pada laga yang digelar Minggu (22/2/2026) dini hari WIB tersebut.

1. Pentingnya Dukungan Suporter di Sisa Musim

Seperti yang diketahui, jadwal padat yang memaksa Man City bermain sembilan kali dalam tujuh pekan sempat memicu munculnya kursi kosong di Stadion Etihad. Lalu, laga melawan Newcastle membuktikan kehadiran suporter adalah kunci.

Guardiola mengakui faktor ekonomi dan jadwal tengah malam sering kali menyulitkan keluarga untuk hadir, namun ia berharap atmosfer seperti laga melawan Newcastle bisa terus dipertahankan.

Man City vs Newcastle United. (Foto: Instagram/mancity)

"Hari ini, koneksi dan vibe dengan para penggemar adalah yang terbaik sepanjang musim ini. Kami masih memiliki lima laga kandang tersisa di Premier League, dan kami butuh energi itu," ujar Guardiola, melansir dari Manchester Evening News, Minggu (22/2/2026).

Guardiola menekankan betapa besarnya rasa hormatnya kepada fans yang tetap datang meski harus mengatur waktu dengan pekerjaan dan sekolah anak-anak mereka keesokan harinya. Apalag dengan persaingan gelar juara yang semakin memanas, Manchester City kini mengalihkan fokus untuk menjaga konsistensi, baik di dalam lapangan maupun di atas tribun penonton.