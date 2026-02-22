Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pesan Penting Josep Guardiola Usai The Citizens Rebut Kemenangan 2-1 di Laga Manchester City vs Newcastle United

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |10:31 WIB
Pesan Penting Josep Guardiola Usai <i>The Citizens</i> Rebut Kemenangan 2-1 di Laga Manchester City vs Newcastle United
Suasana laga Manchester City vs Newcastle United di Liga Inggris 2025-2026. (Foto: Instagram/mancity)
A
A
A

MANCHESTER – Kemenangan tipis 2-1 Manchester City atas Newcastle United di pekan ke-27 Liga Inggris 2025-2926 tidak hanya memberikan tiga poin krusial, tetapi juga menyalakan kembali gairah di tribun Etihad Stadium. Dua gol dari pemain muda Nico O'Reilly memastikan The Citizens –julukan Man City– kini hanya terpaut dua poin dari Arsenal di puncak klasemen Premier League.

Namun, bagi pelatih Man City, Josep Guardiola, kemenangan atas Newcastle bukan sekadar soal taktik di lapangan, melainkan tentang koneksi yang sempat hilang dengan para pendukung setia mereka. Guardiola senang fans Man City kembali meramaikan Etihad Stadium pada laga yang digelar Minggu (22/2/2026) dini hari WIB tersebut.

1. Pentingnya Dukungan Suporter di Sisa Musim

Seperti yang diketahui, jadwal padat yang memaksa Man City bermain sembilan kali dalam tujuh pekan sempat memicu munculnya kursi kosong di Stadion Etihad. Lalu, laga melawan Newcastle membuktikan kehadiran suporter adalah kunci.

Guardiola mengakui faktor ekonomi dan jadwal tengah malam sering kali menyulitkan keluarga untuk hadir, namun ia berharap atmosfer seperti laga melawan Newcastle bisa terus dipertahankan.

Man City vs Newcastle United. (Foto: Instagram/mancity)
Man City vs Newcastle United. (Foto: Instagram/mancity)

"Hari ini, koneksi dan vibe dengan para penggemar adalah yang terbaik sepanjang musim ini. Kami masih memiliki lima laga kandang tersisa di Premier League, dan kami butuh energi itu," ujar Guardiola, melansir dari Manchester Evening News, Minggu (22/2/2026).

Guardiola menekankan betapa besarnya rasa hormatnya kepada fans yang tetap datang meski harus mengatur waktu dengan pekerjaan dan sekolah anak-anak mereka keesokan harinya. Apalag dengan persaingan gelar juara yang semakin memanas, Manchester City kini mengalihkan fokus untuk menjaga konsistensi, baik di dalam lapangan maupun di atas tribun penonton.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/45/3202954/simak_hasil_liga_inggris_2025_2026_yang_digelar_sabtu_21_februari_malam_wib-2ZQj_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Chelsea vs Burnley dan Aston Villa vs Leeds United Kompak Berakhir 1-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/45/3202666/penyerang_liverpool_hugo_ekitike_bicara_soal_makna_ramadhan_untuknya-Covc_large.jpg
Penyerang Liverpool Hugo Ekitike Bicara Makna Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/45/3202420/arsenal-UO1D_large.jpg
Arsenal Ditahan Imbang Wolves, Mikel Arteta Beri Peringatan ke Pemain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/45/3202409/mikel_arteta_bicara_soal_tekanan_raih_gelar_liga_inggris_2025_2026_usai_arsenal_ditahan_wolverhampton_wanderers-05Pw_large.jpg
Wolverhampton vs Arsenal Berakhir 2-2, Mikel Arteta Bicara Tekanan Raih Gelar Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/20/51/1679169/indonesia-absen-di-cabang-sepak-bola-asian-games-2026-ketua-koi-harus-fair-wrj.webp
Indonesia Absen di Cabang Sepak Bola Asian Games 2026? Ketua KOI: Harus Fair
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/21/juvetus_vs_como.jpg
Juventus Dipermalukan Como 0-2 di Turin, Krisis Makin Nyata
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement