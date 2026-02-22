Persija Jakarta Tempel Persib Bandung, Mauricio Souza: Kami Masih Berpeluang Juara Super League 2025-2026!

PELATIH Persija Jakarta, Mauricio Souza, menegaskan timnya masih mempunyai peluang emas juara Super League 2025-2026. Mauricio Souza mengatakan, saat ini Persija Jakarta hanya perlu fokus kepada diri sendiri.

1. Persija Jakarta Tempel Persib Bandung

Persija Jakarta baru saja memetik kemenangan 2-1 atas PSM Makassar di pekan ke-22 Super League 2025-2026. Pertandingan itu digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta pada Jumat 20 Februari 2026 malam WIB.

Gol Alaeddine Ajaraie di laga Persija Jakarta vs PSM Makassar (Foto: Instagram/@persija)

Kemenangan itu membuat Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- menempel ketat sang pemuncak klasemen sementara Super League 2025-2026, Persib Bandung. Kini, kedua tim itu mempunyai poin yang sama yakni 47 angka.

Namun, Persib Bandung unggul selisih gol. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- juga masih mempunyai tabungan dua pertandingan yang belum dimainkan. Tabungan pertandingan juga dipegang Borneo FC yang duduk di peringkat tiga klasemen dengan 46 poin.

2. Persija Jakarta Fokus kepada Kekuatan Sendiri

Karena itu, posisi Persija Jakarta sejatinya belum aman. Macan Kemayoran bisa saja tertinggal jauh jika kedua tim itu merebut kemenangan beruntun. Soal ini, Mauricio Souza acuh dan menegaskan fokus kepada tim sendiri.

"Ya, seperti yang sudah saya katakan, saya rasa persaingan perebutan gelar juara masih terbuka lebar," tutur Mauricio Souza dalam konferensi pers pascalaga melawan PSM Makassar.