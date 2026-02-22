Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Malut United Gagal Menang dari Semen Padang di Super League 2025-2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |01:05 WIB
Penyebab Malut United Gagal Menang dari Semen Padang di Super League 2025-2026
Malut United gagal menang di markas Semen Padang dalam lanjutan pekan ke-22 Super League 2025-2026. (Foto: Media Malut United)
A
A
A

PELATIH Malut United, Hendri Susilo, tetap bersyukur meski timnya gagal menang di markas Semen Padang. Ia mengatakan terpenting Laskar Kie Raha -julukan Malut United- meraih angka di markas Semen Padang.

“Hasil cukup adil, laga berjalan bagus. Alhamdulillan Malut United meraih poin di Padang,” kata Hendri Susilo dalam konferensi pers pascalaga.

Malut United buang kesempatan menang di markas Semen Padang. (Foto: Media Malut United)
Malut United buang kesempatan menang di markas Semen Padang. (Foto: Media Malut United)

1. Malut United Tampil Agresif di Markas Semen Padang

Malut United sebagai tim tamu tampil agresif pada awal laga yang berlangsung di Stadion Gelora H. Agus Salim, Jumat 20 Februari 2026 malam WIB. Berkat penampilan menyerang yang efektif, skuad Laskar Kie Raha mampu menciptakan dua gol dari enam percobaan tembakan pada babak I.

Tyronne Del Pino membuka keunggulan Laskar Kie Raha ketika laga memasuki menit ke-22. Lalu, bek Malut United, Nilson Junior, menggandakan keunggulan setelah memanfaatkan assist Igor Inocencio pada menit ke-39.

Menurut coach Hendri Susilo, penampilan Malut United di babak pertama mencerminkan kerja keras dan penampilan apik skuad asuhannya. Safrudin Tahar dan kawan-kawa  bisa unggul dua gol di tengah permainan terbuka kedua tim. Semen Padang mengakhiri babak pertama dengan catatan empat shot on target dari 8 percobaan tembakan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/49/3202949/simak_hasil_super_league_2025_2026_yang_digelar-tdUw_large.jpg
Hasil Super League 2025-2026: Persijap Jepara vs Persebaya Surabaya 3-1, Madura United Tahan Arema FC 2-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/49/3202935/shayne_pattynama_mengaku_salut_dengan_kedisiplinan_rekan_rekan_setimnya_di_persija_jakarta_dalam_menjalankan_ibadah_puasa-kVD4_large.jpg
Shayne Pattynama Salut dengan Kedisiplinan Pemain Persija Jakarta di Bulan Puasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/49/3202924/mauricio_souza_murka_saat_ditanya_kenapa_pemain_pemain_baru_persija_jakarta_jarang_bermain-dEzP_large.jpg
Mauricio Souza Murka Ditanya Penyebab Pemain Anyar Persija Jakarta Jarang Main
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/49/3202919/shayne_pattynama_tak_sabar_berkunjung_ke_kampung_halamannya_di_maluku-Kk6u_large.jpg
Kini Berkarier di Indonesia, Shayne Pattynama Tak Sabar Kunjungi Kampung Halamannya
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/20/11/1679161/patrick-kluivert-ingin-kembali-latih-timnas-indonesia-boh.webp
Patrick Kluivert Ingin Kembali Latih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/19/pelatih_manchester_city_pep_guardiola.jpg
Legenda MU Tunjuk Sosok Mengejutkan sebagai Pengganti Guardiola di Man City
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement