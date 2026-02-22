Penyebab Malut United Gagal Menang dari Semen Padang di Super League 2025-2026

Malut United gagal menang di markas Semen Padang dalam lanjutan pekan ke-22 Super League 2025-2026. (Foto: Media Malut United)

PELATIH Malut United, Hendri Susilo, tetap bersyukur meski timnya gagal menang di markas Semen Padang. Ia mengatakan terpenting Laskar Kie Raha -julukan Malut United- meraih angka di markas Semen Padang.

“Hasil cukup adil, laga berjalan bagus. Alhamdulillan Malut United meraih poin di Padang,” kata Hendri Susilo dalam konferensi pers pascalaga.

Malut United buang kesempatan menang di markas Semen Padang. (Foto: Media Malut United)

1. Malut United Tampil Agresif di Markas Semen Padang

Malut United sebagai tim tamu tampil agresif pada awal laga yang berlangsung di Stadion Gelora H. Agus Salim, Jumat 20 Februari 2026 malam WIB. Berkat penampilan menyerang yang efektif, skuad Laskar Kie Raha mampu menciptakan dua gol dari enam percobaan tembakan pada babak I.

Tyronne Del Pino membuka keunggulan Laskar Kie Raha ketika laga memasuki menit ke-22. Lalu, bek Malut United, Nilson Junior, menggandakan keunggulan setelah memanfaatkan assist Igor Inocencio pada menit ke-39.

Menurut coach Hendri Susilo, penampilan Malut United di babak pertama mencerminkan kerja keras dan penampilan apik skuad asuhannya. Safrudin Tahar dan kawan-kawa bisa unggul dua gol di tengah permainan terbuka kedua tim. Semen Padang mengakhiri babak pertama dengan catatan empat shot on target dari 8 percobaan tembakan.